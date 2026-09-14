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Must Kast ja Möku baar lahkuvad Genialistide klubi majast

Eesti
Foto: Airika Harrik/ERR
Eesti

Genialistide klubi allüürnikud, teater Must Kast ja Möku baar, on otsustanud majast lahkuda, kuna valitseb ebakindlus klubi tuleviku osas. Genialistide klubi sõnul on mitmed uued huvilised avaldanud juba soovi asuda ise klubis tegutsema.

Ligi poolteist aastat tagasi tõstatasid Genialistide klubi naabrid probleemi seoses müraga, mis klubi tegevusest tekib. Tänaseks on klubi müra vähendamiseks samme astunud, kuid seni pole see olnud piisav, et linn maksaks välja ligi 45 000 euro suuruse programmitoetuse. Nii on klubi sellel aastal tegutsenud rahalise katteta.

Ebakindlus tuleviku osas ja soov edasi areneda on ajendanud ka Musta Kasti ja Möku baari kolima.

"Me kolime Eesti rahva muuseumisse ja meie esimesed etendused seal saavad toimuma juba oktoobri alguses. Aastate jooksul on väga palju muutunud meie vajadused ja me tunneme, et praegu enam Genialistide klubi neid vajadusi rahuldada ei suuda. Puudu jääb eelkõige saalitehnilisest võimekusest ja teine aspekt on stabiilsus. Viimase aasta jooksul on siin olnud kogu aeg nii palju küsimärke õhus ja mitte keegi ei oska vastata nendele küsimustele," rääkis Musta Kasti juht Merilyn Elge.

"Esialgne plaan on kolida detsembri keskpaigaks (aadressile) Vabaduse puiestee 5. Me tunneme, et Genialistide klubi on kultuuripaik ja sündmuste koht, meile meeldib teha igavat kõrtsu, kuhu inimene saab põhjuseta tulla. Ja nüüd ongi Genil võimalus proovida ise kas baari teha või vaadata, kuidas neil see õnnestub," lausus Möku kaasomanik Kaarel Jõudvald.

Suure osa Genialistide klubi rendikuludest on aidanud katta just Möku tulu. Samas usub Genialistide klubi, et majja leitakse uued tegutsejad, klubi jätkab platvormina, kust saab edasi kasvada.

"Subkultuurimaja olemus ongi pidevas muutumises. Gen-klubi on kõik need aastad olnud loomeinkubaator. Me ei otsi pelgalt ruutmeetrite täitjaid või õllemüüjaid, vaid sisulisi partnereid. Mõningad huvilised on end juba ilmutanud, aga praegu on veel liiga vara, et midagi täpsemalt öelda," ütles Genialistide klubi administraator Juhan Kari.

Kuigi kõik vajalikud tööd müraga seoses pole veel tehtud, loodab Genialistide klubi programmi vähesel määral muutes saada linnalt ka selle aasta jaoks programmitoetust. Kuna augustis tehtud müramõõtmised olid normi piires, on linn valmis seda ka maksma.

"Täpse (toetuse) suuruse otsustab see, millise taotluse Genialistide klubi teeb. kui palju sündmuseid on neil toimunud, palju sündmuseid on neil ees. Kolmapäeval kohtume klubiga ja arutame tegevuste ja toetuse üle," lausus Tartu kultuuriosakonna juht Sten Svetljakov.

Toimetaja: Marko Tooming

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