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Merz hoiatas, et Venemaa surve Euroopale võib kasvada

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Saksamaa liidukantsler Friedrich Merx ja Soome peaminister Petteri Orpo.
Saksamaa liidukantsler Friedrich Merx ja Soome peaminister Petteri Orpo. Autor/allikas: Soome riigikantselei
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Saksamaa kantsler Friedrich Merz hoiatas Soomes, et Venemaa surve Euroopale võib kasvada ning lähimad nädalad ja kuud võivad olla Euroopa vabaduse ja rahu kaitsmisel otsustava tähtsusega.

Merzi sõnul tuleb jätkuvalt toetada Ukrainat.

"Kui Venemaa edu saavutab, toob see meile kõigile, sealhulgas Saksamaale, kaasa ettenägematuid ja enneolematuid tagajärgi. Just seetõttu seisan ma siin kindlalt ja vankumatult ega ole nõus taganema sentimeetritki. Nüüd on meie ajalooline kohustus teha kõik endast olenev, et seda riiki aidata ning säilitada Euroopas rahu ja vabadus," lausus Merz.

Toimetaja: Astrid Kannel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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