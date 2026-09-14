Merz hoiatas, et Venemaa surve Euroopale võib kasvada

Merzi sõnul tuleb jätkuvalt toetada Ukrainat.

"Kui Venemaa edu saavutab, toob see meile kõigile, sealhulgas Saksamaale, kaasa ettenägematuid ja enneolematuid tagajärgi. Just seetõttu seisan ma siin kindlalt ja vankumatult ega ole nõus taganema sentimeetritki. Nüüd on meie ajalooline kohustus teha kõik endast olenev, et seda riiki aidata ning säilitada Euroopas rahu ja vabadus," lausus Merz.