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Õhk läheb teisipäeval niiskemaks ja soojemaks

ilm
Maapiirkonnas maantee.
Maapiirkonnas maantee. Autor/allikas: Aili Vahtla/erakogu
ilm

Eelolev ööpäev sadu ei too, aga toob tõenäoliselt maapinna lähedale öökülma. Järgmistel päevadel läheb õhk niiskemaks ja soojemaks.

Möödunud ööpäeval liikus madalrõhulohk koos vihmapilvedega Soome ja Baltimaade kohalt ida suunas ning Läänemere ääres tugevnes kuivema õhuga kõrgrõhuala. Õhumass oli selle all põhja pool üsna jahe ja Soome põhjaosas tõusid päevamaksimumid vaid veidi üle kümne kraadi, Baltimaades ikka üle 15 kraadi. Üle 25 kraadi jagas sooja kuiv kõrgrõhuala Euroopa edelaosas. Briti saared ja osaliselt ka Skandinaavia jäid Norra merelt kirde suunas liikuva sajuse madalrõhkkonna serva.

Teisipäeval liigub kuiva õhuga kõrgrõhuhari Läänemerelt üle Baltimaade aeglaselt ida suunas ja Eestis langeb temperatuur öösel selle all maapinna lähedal null kraadi lähedale. Mõnel pool tekib udu. Päeval läheneb Skandinaaviast madalrõhuala, mille ees pöördub tuul lõunakaarde ja õhtu poole saabub merelt ka pilvi, sadu veel mitte. Maksimumid tõusevad päikese toel üle 15 kraadi.

Kolmapäeval kõrgrõhuhari taandub ja Eesti jääb Põhja-Skandinaavia kohalt itta liikuva madalrõhkkonna serva, mida mööda saabub meile üle mere niisket õhku.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Sooja on 3–9, rannikul kuni 13 °C, maapinna lähedal on öökülmaoht.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Kohati püsib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Sooja on 5–11, rannikul kuni 13 °C.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Ennelõunal püsib kohati udu. Tuul on muutlik ja nõrk, saartel pöördub lõunasse ning ulatub 3–9 m/s. Sooja tuleb 15–19 °C.

Kolmapäeva öö ja ennelõuna on üksikute vihmasabinatega, õhtu poole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Sooja on öösel 6–12, rannikul kuni 15 °C, päeval 16–19 °C. Neljapäeva öösel liigub vihmasadu Lääne-Eestist ida suunas. Päeval läheb saartelt alates kuivemaks. Öösel on sooja 10–15, päeval 15–18 °C. Reede öösel on sadu vähe, päeval liigub enam sajupilvi üle Lääne- ja Põhja-Eesti. Öösel on sooja 6–15, päeval 13–18 kraadi. Laupäev on vihmane. Sooja ikka mõõdukalt.

Teisipäev tuleb sajuta, kuid öökülmaohuga, päevasel päikesel on veel palju jõudu õhk soojaks kütta.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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