Soome suurendab julgeolekukulutusi ja tõstab alkoholiaktsiisi

Suureneb raha julgeolekule ja kavas on ka seadusemuudatused, et vähendada terrorismiohtu. Suureneb alkoholi- ja tubakaaktsiis, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Soome majanduskasv on olnud parem kui oodatud, aga säästurežiim jätkub, et 2021. aastaks võlgu elamisest pääseda, rõhutas peaminister Juha Sipilä. Tema sõnul on kümme aastat kriisides kaduma läinud, edasi on eesmärk, et Soome majanduskasv oleks kiirem kui euroalal keskmiselt

"Selle poolest on häid uudiseid, et kasvu alus on tugevnenud: investeeringud on elavnenud, samuti eksport, nii et kasv ei põhine ainult sisenõudlusel ja näiteks ehitussektoril, kuigi ka see on jätkuvalt tugev," rääkis Soome peaminister.

Ta lisas, et ka Soome konkurentsivõime on paranenud, palgatõusu ja tööandjate kulusid tööjõu palkamisel on ohjeldatud.

Rootsile oleme järele jõudnud ja peagi jõuame ka Saksamaale, ütles Sipilä Soome konkurentsivõimest rääkides.

Rahandusminister Petteri Orpo ütles, et üldine maksukoormus ei tõuse. Mõned muudatused siiski tulevad, näiteks soojuse ja elektri koostootmise saastetasud suurenevad ning alkoholiaktsiis tõuseb.

"Maksude poolel on suurim alkoholiaktsiisi tõus saja miljoni euro võrra," ütles Orpo.

Soome maksumaksjate keskliidu juht Teemu Lehtinen ütles soome ringhäälingule YLE, et alkoholiaktsiisi tõus lisab õllepurgi hinnale umbes neli senti. Tubakaaktsiisi tõus toob järgmisel aastal suitsupaki hinnale 60 senti juurde. Soomes maksab pakk suitsu praegu ligikaudu 7 eurot.

Turvalisuse tagamine ja politsei saavad märgatavalt lisaraha. Julgeolek mõlgub pärast Turu noarünnakut kõigil meeles. Rahast üksi siiski ei piisa, ütles kultuuri-, spordi- ja Euroopa minister, Perussuomalaistest eraldunud Sinise parlamendirühma esimees Sampo Terho.

Tema sõnul on oodata ka seadusemuudatusi terrorismi ennetamiseks. "Muudame kodakondsusseadust nii, et neilt topeltkodakondsusega inimestelt, kes on süüdi terrorismis, võetakse Soome kodakondsus ära. Kriminaliseerime senisest täpsemalt ebaseadusliku riigis viibimise soodustamise ehk näiteks ebaseaduslikult riigis viibiva inimese peitmise, varjupaigataotlusele eitava vastuse saanud inimeste kohta tehakse riskianalüüs ja vajadusel võetakse nad viivitamatult kinni," rääkis Sampo Terho valitsuse edasistest plaanidest.

Paljuski lahendab Soome valitsus samasuguseid probleeme nagu meiegi: majanduskasv, julgeolek, madala haridusega inimeste tööhõive. Oluliselt erinev on aga eelarve-arutelu.

Soomes annab rahandusminister juba augustis pressikonverentsi, kus räägib, mida maksumaksja rahaga on plaanis teha ja mille üle eelarvekõnelustel vaidlema hakatakse.

Ministeeriumid avalikustavad oma kavad ja räägivad ka, missugused kulutused tuleb seekord edasi lükata ja miks. Isegi kui maksumaksjad ei saa otseselt riigieelarve tegemises kaasa rääkida, saavad nad vähemalt kaasa mõelda.