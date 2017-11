Pärnu linn kaalub tõsiselt Estonia Spa müümist ning juba on välja arvestatud, et seeläbi võiks teenida ligi kümme miljonit eurot.

Sellest, et linn võiks Estonia maha müüa, on palju räägitud, ja ka valimisdebattides oli see üks teemadest.

Abilinnapea Meelis Kukk ütles ERR-i raadiouudistele, et küsimused on põhjendatud, sest kohaliku omavalitsuse ülesannete hulka ettevõtlusega tegelemine ei kuulu.

"Estonia tuli n-ö kaasavarana Pärnu linnale ja kui ta ikkagi toodab raha, siis üks loogika on ettevõtet hoida. Teine loogika, mida ka mina pooldan, on ettevõte võõrandada, saada sealt vääriline tasu ja selle eest teha mingi investeering linnakeskkonda. Pärnu tingimustes võiksime me rääkida sellest kauaoodatud kolmandast sillast," leidis Kukk.

Samas on Estonia olnud keerulistel aegadel linnale oluline tuluallikas. Aastail 2010-2012 võttis linn dividendidena ettevõttest 660 000 eurot.

Viimastel aastatel linn Estoniast dividende võtnud pole, kuid samas toimus Estonias Rohelise ja Valge maja renoveerimine.

Sel aastal tahab aga omanik võtta ettevõttest 280 000, järgmisel aastal 350 000 eurot.

Linn on juba tellinud uuringu, et saada teada, kas ja kuidas oleks parem firmat müüa. Selle tegi audiitor- ja ärkonsultatsioonifirma Deloitte.

"Seal on kirjeldatud mõlema Estonia kinnistu, nii Pargi maja kui ka uue resort-kompleksi äritulemist tulenev hind, samuti kinnisvaraväärtusest tulenev hind, ja need summad kokku on üle kümne miljoni euro," selgitas Kukk.

"Seal on toodud ära ka võimalikud võõrandamise variandid, aga otsustamine on jäetud omaniku ehk Pärnu linnavalitsuse ja volikogu teha."

Praegu otsib Pärnu linn Estoniale uut tegevjuhti, sest Andrus Aljase ametiaeg lõpeb jaanuaris. Tegevjuhi konkursile laekus 25 avaldust, personaliotsingufirma Ariko Reserv on nendest järgmisse vooru välja valinud neli.