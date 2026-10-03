Leedu sulges drooniohu tõttu Vilniuse lennujaama

Häire põhjustas teade, et Valgevenest lendab Leedu poole droon, teatas riigi riiklik kriisijuhtimiskeskus.

Leedu võimud peatasid laupäeva hommikul seoses võõra drooni väidetava sisenemisega riigi õhuruumi Vilniuse lennujaama töö ning NATO tõstis õhku Leedus paiknevad hävitajad.

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