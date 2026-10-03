Leedu sulges drooniohu tõttu Vilniuse lennujaama
Leedu võimud peatasid laupäeva hommikul seoses võõra drooni väidetava sisenemisega riigi õhuruumi Vilniuse lennujaama töö ning NATO tõstis õhku Leedus paiknevad hävitajad.
Leedu kriisijuhtimiskeskus edastas hoiatuse, milles soovitas Vilniuse piirkonna elanikel olla valmis vajaduse korral varjuma.
Häire põhjustas teade, et Valgevenest lendab Leedu poole droon, teatas riigi riiklik kriisijuhtimiskeskus.
Vilnius asub kõigest umbes 30 kilomeetri kaugusel Valgevene piirist.
Toimetaja: Mait Ots
Allikas: Reuters, LRT