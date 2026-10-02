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Eesti vangid saavad tänu Rootsi vangidele nikotiinipadjad ja segamatu une

Eesti
Tartu vangla
Tartu vangla Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, et kõik Eesti kinnipeetavad saaks sarnaselt Rootsi vangidega nikotiinipatju kasutada ja need kokkusaamistele kaasa võtta. Eelnõuga soovitakse vähendada ka kinnipeetavate öörahu ja privaatsuse põhjendamatut häirimist.

Nikotiinipatjade omamine ja kasutamine oli vanglas varem keelatud. Kuna Tartu vanglasse saabusid Rootsi kinnipeetavad, kellel on lubatud kasutada nikotiinipatju, võivad selle loa saada ka Eesti vangid.

Seetõttu on tekkinud ka vajadus lubada kokkusaamistele kaasa võtta nikotiinipatju. Keelu säilitamine eeldaks, et enne kokkusaamist kontrollitakse, kas kinnipeetaval on nikotiinipatju, ning kui on, tuleks need ära võtta, hoiustada ja hiljem tagastada.

Justiits- ja digiministri määruse eelnõus seisab, et kuna nikotiinipadjad on väiksed ja neid on lubatud vanglas kaasas kanda, oleks nende leidmiseks tehtav kontroll keeruline ning tooks kaasa ebavajaliku töökoormuse.

Erisused öörahu ajal

Praegu peavad vanglatöötajad kontrollima ringkäigu ajal kambris või toas toimuvat üldjuhul läbi uksesilma või vaateava. Eelnõu toob aga kaasa erisused öörahu ajal.

Siis ei ole ametnikul kohustust igal ringkäigul kontrollida kõigis kambrites või tubades toimuvat. Vähemalt kord tunnis kontrollitakse vaid lukustatud kambri režiimile paigutatud kinnipeetavate, kartserikaristust kandvate kinnipeetavate ja suitsiidiriskiga kinnipeetavate kambris või toas toimuvat. Nende karistuse või tuvastatud riski tõttu on põhjendatud tugevam järelevalve ka öörahu ajal.

Muude kinnipeetavate puhul kontrollitakse öörahu ajal kambris või toas toimuvat, kui see on vajalik julgeoleku või ohutuse tagamiseks. Seega ei välista muudatus öörahu ajal kambrisse või tuppa vaatamist, vaid kaotab kohustuse teha seda iga kinnipeetava puhul igal ringkäigul.

Vähendatakse kinnipeetavate öörahu ja privaatsuse häirimist

Ametnikul säilib võimalus teha visuaalset kontrolli muu hulgas juhul, kui kinnipeetava käitumine, kambrist kostuv heli või muu asjaolu annab alust arvata, et kontrollimine on vajalik kinnipeetava või teiste isikute ohutuse või vangla julgeoleku tagamiseks.

Muudatuse eesmärk on teha öörahu ajal järelevalvet riskipõhiselt ning vähendada kinnipeetavate öörahu ja privaatsuse põhjendamatut häirimist.

Toimetaja: Merilin Leetna

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