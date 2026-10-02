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Meedia: Gerhard Schröder naaseb Vene ärimaailma

Välismaa
Gerhard Schröder
Gerhard Schröder Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Swen Pförtner
Välismaa

Vene uudisteväljaanne RBC teatas reedel, et Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder liitub Hyperglobuse nõukoguga. Kõnealune ettevõte haldab Venemaal supermarketiketti, mis varem kuulus Saksa jaemüüjale Globus, vahendas Reuters.

Hyperglobus eraldus 2025. aastal Saksamaa Globus Holdingust. Venemaa supermarketid kasutavad endiselt Globuse kaubamärki.

Schröder vastutab ettevõtte sõnul strateegilise arengu toetamise eest. Schröderi uus töökoht sai teatavaks ajal, mil Moskva on suurendanud kontrolli välismaiste ettevõtete Venemaal asuvate varade üle. Hiljuti võeti Venemaal ajutise halduse alla Saksa jaeketi Metro varad

Globus Holding teatas, et on oma Venemaa hüpermarketid täielikult eraldanud ning need on juriidiliselt ja operatiivselt iseseisvad. Ettevõtte sõnul tuleks Venemaa marketeid puudutavad küsimused suunata Hyperglobusele.

Hyperglobus ja Schroeder ei vastanud kohe uudisteagentuuri Reuters kommentaaritaotlustele. 

Schröder oli Saksamaa kantsler aastatel 1998–2005 ja pidas parteijuhi ametit aastatel 1999–2004. Pärast seda töötas ta Venemaa energiaettevõtetes ja üritas jätkata Vladimir Putiniga suhtlemist ka pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas. See tekitas palju poleemikat ka Saksa sotsiaaldemokraatide (SPD) ridades. Schröderit üritati ka parteist välja visata, kuid kõik sellised katsed kukkusid lõpuks läbi. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

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