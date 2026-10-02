X!

Venemaa rikkurite annetused katsid üle ühe protsendi riigi kulutustest

Välismaa
Venemaa president Vladimir Putin
Venemaa president Vladimir Putin Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Igor Ivanko
Välismaa

Riigieelarve dokumentidest nähtub, et Venemaa jõukaimad inimesed on tänavu katnud üle ühe protsendi valitsuse kulutustest "vabatahtlike" sõjaaegsete annetustega. Annetustes lepiti kokku märtsis toimunud kohtumisel president Vladimir Putiniga, kirjutab Reuters.

Kohtumisel osalesid Venemaa tippärimehed, kellest enamik on lääne sanktsioonide all. Osalejate täisnimekirja ei ole avalikustatud. Putin märkis septembris, et pärast kohtumist annetati riigile "sadu miljardeid" rublasid.

Venemaa tänavune eelarvepuudujääk ulatub prognooside järgi 3,2-protsendini sisemajanduse koguproduktist ehk 7,3 triljoni rublani (77 miljardit eurot).

Ilma annetusteta, mida on sel aastal kogunenud 471 miljardit rubla (üle 5 miljardi euro), oleks puudujääk võinud kasvada 3,4-protsendini SKP-st.

Kremli teatel väitis ettepaneku teinud anonüümne ärimees, et kuna paljud jõukad venelased kogusid 1990. aastatel varanduse tänu sidemetele riigiga, on nüüd nende kohus riigieelarvesse panustada.

Pärast kohtumist teatas Kreml, et üks osalejatest oli valmis välja käima "väga suure rahasumma" ning Putin kiitis algatuse heaks.

Lisaks plaanib Venemaa valitsus 2026. aastal teenida 385 miljardit rubla viimastel aastatel eraettevõtetelt konfiskeeritud varade müügist. Tegemist on ulatuslikuma vara ümberjagamisega pärast 1990. aastate erastamislainet. 

Sammu põhjendustena on toodud seaduserikkumisi, korruptsiooni ja strateegiliste varade kuulumist välisomanikele.

Eelarvepuudujäägi katmiseks ning sõjaliste ja julgeolekukulutuste säilitamiseks tõstis valitsus 2025. aastal makse ja võttis rohkem laenu. Tänavu peaksid need kulud moodustama 38 protsenti kõigist eelarvekulutustest.

Annetustest saadud tulu – mis on eelarvedokumentides märgitud "vabatahtlike laekumistena" – ületas erakorralise kasumimaksu laekumisi. Seda maksu tasusid peamiselt metalli- ja väetisetootjad oma toodangu kõrgetest maailmaturuhindadest teenitud kasumilt.

Kuna sõda Ukrainas jõuab peagi viienda aasta lõpuni, otsib Venemaa valitsus üha aktiivsemalt uusi tuluallikaid: järgmiseks aastaks plaanitakse uusi maksutõuse ning asutakse tõkestama maksust kõrvalehoidumise skeeme.

Üks kavandatud maksutõusudest peaks tooma 2027. aastal täiendavalt triljon rubla tulu ning see puudutab pangahoiuste intressitulu, millest on kõrgete intressimäärade toel saanud paljudele arvestatav sissetulekuallikas.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

uus saatesari

väärt kuulamist

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:25

Tekstiilijäätmete kokku kogumine on ülejärgmisest aastast tootja vastutus

17:14

Rahvusvahelist jäähokiliitu hakkab vedama sakslane

17:09

Kultuuriportaal soovitab: Brigitte Bardot' romantiline draama "Eraelu" Jupiteris

17:03

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

17:00

Tartu vanglasse on saabunud oodatust vähem Rootsi kinnipeetavaid

17:00

Raplamaal Kohilas avati Eesti esimene tööstuslik valukoda

16:55

Ida-Viru turismiportaal tekitab kasutajates segadust

16:55

Euroopa riigid tahavad varude kasutuselevõtu üle otsustada rahvusvahelise energiaagentuuris

16:44

Duplantis jätab sisehooaja vahele

16:36

Galerii: Siim Kallase raamatu "Raha, poliitika ja meie" esitlus

sünnipäevahooaeg

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

14:25

Kiievis puhkes liikluskaos pärast Venemaa rünnakuid võtmetähtsusega sillale Uuendatud

01.10

Venemaa piirivalve pidas kinni Sillamäe sadamasse suundunud laeva Uuendatud

01.10

Soome parlamendisaadikute kodudest leiti võimaliku sissetungi jälgi

06:27

USA merejalaväelased asuvad toetama Baltic Sentry missiooni

01.10

Zimbabwe silmapaistva ärimehe hukkumine kopteriõnnetuses tekitab küsimusi

01.10

USA-s surma mõistetud naise hukkamine ebaõnnestus

01.10

Hoiuste intressid tõusevad, kuid säästud seisavad endiselt arvelduskontodel

11:56

Meedia: Gerhard Schröder naaseb Vene ärimaailma

12:07

Üksi elavad pensionärid saavad 200-eurose toetuse koos oktoobri pensioniga

01.10

Venemaa ähvardas Ukrainale relvi tootvaid Euroopa ettevõtteid Uuendatud

ilmateade

SPORT

17:14

Rahvusvahelist jäähokiliitu hakkab vedama sakslane

16:44

Duplantis jätab sisehooaja vahele

16:06

Paalberg lõpetas vigastuspausi ja sai esindusmeeskonnas kirja väravasöödu

15:45

Anikina jõudis Hong Kongis turniiri poolfinaali

loe: kultuur

17:09

Kultuuriportaal soovitab: Brigitte Bardot' romantiline draama "Eraelu" Jupiteris

17:03

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

16:36

Galerii: Siim Kallase raamatu "Raha, poliitika ja meie" esitlus

16:29

Keelesäuts. Tontide tontserdid keeles

loe: eeter

17:03

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

15:32

Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

12:56

Kiiksuga hoidiste meister: mulle meeldib, kui oodatud ja ootamatu kohtuvad

12:44

Klassikaraadio uus saatesari viib kuulaja ERSO tagatubadesse

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (02.10.2026 15:00:00)

14:15

Tartu Ülikooli Kliinikum on rahapuuduse tõttu vähendanud uute ehitusplaanide mahtu

14:10

Tartus kavandatakse kesklinna uut hotelli

14:10

Suurbritannia pakub Eestile tuumavihmavarju

12:25

Raadiouudised (02.10.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (02.10.2026 09:00:00)

01.10

President Karis: õnneks on Eestis muusika tähtis

01.10

Päevakaja (01.10.2026 18:00:00)

01.10

Riigieelarve arutelu parlamendis ilmselt suuri muutusi ei too

01.10

USA jätab NATO tulevikku arutavalt kogunemiselt kõrvale mitu liitlast, sh Eesti

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo