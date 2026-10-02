Üksi elavad pensionärid saavad 200-eurose toetuse koos oktoobri pensioniga

200-eurose toetuse saavad vanaduspensionieas inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 euro ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi.

Üks kord aastas makstava toetuse eesmärk on toetada väiksemat pensioni saavaid üksi elavaid eakaid ja vähendada nende vaesusriski. Tänavu on toetuse saamise piirmäär 992 eurot kuus. Selle aluseks on eelmise aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni 1,2-kordne suurus, mis on ümardatud täisarvuni.

Sotsiaalkindlustusameti pensioni valdkonna juhi Alla Himma sõnul makstakse toetus välja automaatselt ja seda ei pea taotlema.

Sotsiaalkindlustusamet kontrollib riiklike registrite andmete põhjal, kas inimene vastab toetuse saamise tingimustele. Tingimused peavad olema täidetud kogu kontrollperioodi jooksul ehk 1. aprillist kuni 30. septembrini.

Himma lisas, et välisriigist pensioni saavatel inimestel tuli esitada 31. augustiks andmed välisriigi pensioni suuruse kohta, sest arvesse läheb Eesti ja välisriigi pension kokku.

Sealjuures on oluline, et inimese elukoha andmed rahvastikuregistris vastaksid tegelikkusele. Kui registrisse on kantud pereliikmeid või teisi isikuid, kes aadressil tegelikult ei ela, võib see takistada toetuse automaatset väljamaksmist.

Toetuse määramisel ei arvestata, kas pensionär töötab või saab muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Töine tulu jäetakse arvestamata, et soodustada eakate töötamist.

Toetust ei maksta ööpäevaringsel hooldusteenusel hooldekodus viibivatele inimestele. Samuti ei saa toetust inimesed, kes viibivad kontrollperioodil vangistuses või psühhiaatrilisel sundravil.