Meelis Oidsalu: tõeliselt mehelikku isadepäeva!

Mul ei ole põhjust kurta ühegi senise isadepäevapeo korralduse üle, need on olnud südamlikud. Aga aastate jooksul ei ma üle saanud üle kohmetustundest. Tööpäeva hommikul koos teiste mulle võõraste meestega laulmine ja ringmängude mängimine lihtsalt ei kõla mu isikliku mehelikkuse käsitusega kokku.

Tean, et isadepäevapeod on mõeldud tunnustuseks vanemluse eest, aga ikkagi kujuneb välja nii, et naisõpetaja-kasvataja instrueerib kohmetunud mehi, kes oma vastumeelsust võimalikult sooja, kuid kohmaka naeratusega maskeerida üritavad.

Laulda ei julge eesti mees varahommikul ka otsese käsu peale mitte, ette näidatud tantsusamme või muid muusikarütmis tehtavaid liigutusi sooritatakse ilmselge ettevaatusega, teisi isasid hoolikalt piieldes, et liiga agara laulmise-tantsimisega oma mehelikkust avalikult mitte ohtu seada.

Isadepäevapidu ei põhjusta minus ärevust esinemishirmu tõttu, vaid seepärast, et mind armsalt ja leebelt küll, aga siiski sunnitakse väljendama oma isalikkust isiklikult minu jaoks ebamehelikul moel.

"Kui hea, et kogu mu elu pole üks lõputu isadepäevapidu lasteaias."

Neilt pidudelt lahkudes olen kergendusega mõelnud, et kui hea, et kogu mu elu pole üks lõputu isadepäevapidu lasteaias ja kui jube see oleks, kui mul mingi asjaolu tõttu ei lubataks hetkeksi end isarollis mulle endale mugaval moel mehelikuna tunda, kui kogu mu isapõli oleks allutatud õpetlikule-kasvatuslikule manitsusele, looritatud eteldud loomulikkusega.

Enda kogemusest tean, et mehelikkuse loomuliku väljendamise võimalus isarollis on ülioluline selleks, et oma isarolli naudiksin. Isaks olemine on väga suur osa mehe eneseteostusest ja seetõttu on väga oluline, et selline sisemise konflikti vaba isadusekogemus saaks osaks neilegi meestele, kelle mehelikkusekäsitlus näeb ette võimalust armastada teisi mehi.

Soovin absoluutselt kõigile eesti isadele tõeliselt mehelikku isadepäeva.

