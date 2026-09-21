ERR soovib Lääne- ja Hiiumaa korrespondendi koha taastada

"Minu soov on teha seda juba järgmisel aastal, aga seda lubadust ma praegu anda ei saa, sest riigieelarve ja ERR-i eelarve läbirääkimised käivad," kommenteeris ERR-i uudistetoimetuse juht Joosep Värk Lääne Elule.

Oma eelkäija Anvar Samosti otsust korrespondendi koht paar aastat tagasi kaotada Värk kommenteerida ei soovinud. "Ma ei saa anda moraalset hinnangut sellele, sest see valik on tehtud toonastes oludes, mida mul on tagantjärele raske hinnata. Minu huvi on see koht taastada," kinnitas ta.

"Kuivõrd meil ei ole veel täpset arvutust, siis ei tahaks ma pakkuda ühtki summat, mis võiks hakata elama oma elu," ei soovinud ta samuti prognoosida, mis võiks olla Lääne- ja Hiiumaa korrespondendipunkti võimalik kulu ERR-ile.

12. oktoobrist asub ERR-i Pärnumaa korrespondendina tööle Silvia Sool, kes on varemgi sel ametikohal töötanud. Senine Pärnumaa korrespondent Kristi Raidla asub tööle päästeameti kommunikatsioonijuhina. Värgi sõnul on kokkulepe, et kuni Lääne- ja Hiiumaa korrespondendi punkti taastamiseni kuulub Soola ülesannete hulka kaks korda kuus Läänemaa teemade kajastamine.

Kui Läänemaal peaks olemas mingi tähtsam sündmus või kriis, siis see tihedus kasvab ning vajadusel sõidetakse sinna ka Tallinnast.