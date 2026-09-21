Puu- ja köögiviljakasvatajad on suurte jaemüüjatega võrreldes ebavõrdses positsioonis nii Eestis kui Euroopas
Kuigi puu- ja köögiviljakasvatajate ühistud saavad Euroopa Liidult toetusi, ei vähenda see oluliselt ebavõrdsust suurte jaemüüjatega.
Euroopa Kontrollikoda tõi aruandes välja, et toetused küll aitavad tootjaorganisatsioone, kuid valdkonna arengut pidurdavad suured erinevused riikide pakutavas toes. Eesti põllumehed peavad ebavõrdsuse põhjuseks erinevaid tingimusi, riik näeb murekohana vähest koostööd.
Marii Kangur