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ATH-ga laste ja noorte ravi alustamine muutub lihtsamaks

Eesti
Ravimid.
Ravimid. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Sotsiaalministeerium muudab teatud toimeaineid sisaldavate aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) ravimite väljakirjutamise tingimusi 6–19-aastastele lastele. Teatud ravimite esmasel väljakirjutamisel kaob psühhiaatrilise ravimeeskonnaga konsulteerimise nõue ning ravimite esmaste väljakirjutajate hulka lisatakse psühhiaater.

Sotsiaalministeeriumis valminud määruse eelnõu järgi muudetakse 75-protsendilise soodustusega teatud toimeaineid sisaldavate ATH ravimipreparaatide väljakirjutamise tingimusi 6–19-aastastele lastele.

Kui praegu tuleb seesuguste ATH ravimite väljakirjutamisel konsulteerida psühhiaatrilise ravimeeskonnaga, kuhu kuuluvad näiteks kliiniline logopeed ja kaks laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, siis muudatuse järgi võib seesuguseid ATH ravimeid välja kirjutada kas psühhiaater või laste ja noorukite lisapädevusega psühhiaater.

Ravimeeskonnaga konsulteerimise nõue kaob, ütles tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuht Getter Hark.

"See puudutab kahte ATH toimeainet, nendeks on metüülfenidaat (kaubanimega Ritalin, Concerta jt) ja atomoksetiin (Atominiex), need on siis esmavalikud ravimid 6–19-aastastele lastele. Muudatus on tehtud tugevas koostöös Eesti Psühhiaatrite Seltsiga ja eesmärk on viia väljakirjutamise tingimused sarnasemaks täiskasvanutega, et ei oleks vanuserühmiti väga tugevaid erisusi ja seda ravipraktikat viia ka ravijuhendiga kooskõlla," lausus Hark.

Muudatus jõustub selle aasta 1. oktoobrist.

Eesti Psühhiaatriate Seltsi hinnangul on senine ravimeeskonnaga konsulteerimise nõue olnud asjatu ajaraiskamine, mis ei ole tänapäeva ravitöö loogikaga sugugi kooskõlas.

Seltsi asepresident Anne Kleinberg ütles, et liigsed regulatsioonid ravitöös ei ole patsientide ega arstide huvides, sest ATH diagnostika ja raviotsuse tegemine on psühhiaatrile täiesti tavaline töö.

"Sinna ei pea panema ravimeeskonnaga konsulteerimist kõrvale, eriti kui mõelda, et ravimeeskonda kuuluvad näiteks logopeed ja psühholoog või ka vaimse tervise õde, kelle jaoks ju pole üldse ravimite kirjutamine nende töö ega vastutus," lausus ta.

Tervisekassa statistika järgi on viimaste aastate jooksul kasvanud metüülfenidaati ja atomoksetiini sisaldavate ATH ravimipreparaatide välja kirjutatud retseptide arv ja ka isikute arv 6–19-aastaste laste hulgas.

Kui näiteks 2021. aastal määrati 6–10-aastaste vanusegrupis ligi 4200 retsepti ca 950 lapsele, siis sel aastal on samas vanusegrupis välja kirjutatud juba ligi 9600 retsepti ca 2430 inimesele.

Eksperdid kinnitasid, et väljakirjutamise tingimuste muutmine ei muuda põhjalikku otsustusprotsessi diagnoosimisel ja ravi määramisel.

"Meil on diagnostikaks teatud reeglid, mida peame järgima ja neid reegleid ei panda meile peale ju mitte ravimite väljakirjutamise reeglite kaudu, vaid järgime ravijuhiseid ja ravijuhises on olemas diagnostilised kriteeriumid. Selle järgi arst panebki diagnoosi. Väga veider oleks seda reguleerida ravimi väljakirjutamise dokumendi kaudu," lausus Kleinberg.

Toimetaja: Mari Peegel

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