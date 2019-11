Lindude sügisränne on lõppemas

Haapsalu ümbruses on lahesoppidesse kogunenud palju luiki. Ornitoloog Marko Valker ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui pesitsusajal on kühmnokk-luiged liigikaaslaste suhtes agressiivsed ja tuleb ette võitlusi, siis hilissügisel ollakse leebemad.

"Kuna praegu on nüüd niimoodi, et nad ei pea hetkel konkureerima pesitsuskohtade pärast, siis rändeajal nende läbisaamine on rahumeelsem," märkis ta.

Noored luiged on vanemate läheduses ka hilissügisel.

"Sügisrändele minnakse pesakonnaga koos. Ka praegu, kui jälgida neid luiki, mis siin on, siis võib tähele panna, et noorlinnud hoiavad siis ikkagi oma vanalindude ligi. Neid pesakondi võib veel täiesti eristada, et nad hoiavad tihedamini kokku," selgitas ornitoloog.

Valkeri sõnul tähendab soe sügis, et paljud veelinnud jäävad siia kauemaks kui paarikümne aasta eest. Eestile lähemal talvituvad linnud võivad jääda pehme talve korral siia isegi kevadeni.

"Need esimesed külmad tulevad palju hiljem ja kõige suurem muutus ongi ilmselt toimunud just veelindude osas. On terve rida veelinde, kellel piisab siis sellest, et vesi on jäävaba, kui on madalat lahtist vett, siis nad saavad jääda siia päris kauaks," sõnas ta.

Meeles tuleb pidada, et veelinde ei tohi toita ka siis, kui ühel hetkel käre pakane kohale jõuab ja mere jääga katab. Toitmine pärsib veelindude rändeinstinkti ning võib vale söögipoolise korral põhjustada kahju suleliste tervisele.