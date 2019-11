Paranduskeldrisse võib tulla nii katkise seeliku kui katkise jalgrattaga. Keldris on olemas vahendid ja tööriistad, et katki läinud ese uuesti korda teha. Ja seda oma kätega, isegi siis, kui endale tundub, et kohe üldse ei oska, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Paranduskeldri meister Jiri Krejci ütles, et paranduskelder toimub töötoapõhiselt ja rõhutas, et mingisuguse paranduskojaga tegu ei ole. "Kolmapäeval on siin õmblusklubi, siis võib tulla näiteks seelikuga. Kui sa saad ise hakkama, nokitsed ise, kui sul on abi vaja, siis juhendaja on kohal. See ongi meie eesmärk. Mitte, et tuuakse ja parandagu ära, vaid et inimesed võimalikult ise parandavad. Et inimesed näeksid asjades väärtust," selgitas Krejci.

Juba paar aastat on üle maailma korraldatud paranduskohvikuid, kus inimesed tulevad kord kuus kokku ja üheskoos erinevaid asju parandavad. Paranduskeldri loojad tegutsevad sarnasel põhimõttel, kuid püsivalt. Nende suurem eesmärk on inimeste mõttelaadi muutmine.



"Tegelikult ongi lihtsam ja odavam osta uut, aga sellel on ulme keskkonnamõju. See häiris meid ja me tahame kogukondlikul tasandil natukene parandada seda. Aga ma usun, et meie mõju on just rohkem näitena olla. Et mitte, et me siin ulme hästi palju asju suudame korda teha, aga et me näitame uut viisi, kuidas asju võiks teha," lisas Krejci.

Kuigi paranduskelder on praegu saanud tegutseda alles mõned päevad, on huvi sellise ettevõtmise vastu suur. Asju võib ju parandada ka kodus, kuid keldri loojate sõnul jääb see tihti kas viitsimise või oskamatuse taha.

"Paranduskohvikute näitel on näha, et seda huvi on," ütles Krejci veel.