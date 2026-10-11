Paavsti sõnul tehakse talle lähipäevil kopsuoperatsioon

Paavst Leo XIV teatas pühapäeval, et läheb lähipäevil operatsioonile kopsust leitud sõlmja moodustise tõttu, lisades, et see avastati väga varajases staadiumis.

"Hiljutiste tervisekontrollide käigus leiti mu kopsust sõlmjas moodustis. See avastati väga varajases staadiumis ning on väga lokaalne," lausus 71-aastane paavst iganädalasel pöördumisel Püha Peetruse väljakul.

"Arstide hinnangul on sekkumine vajalik ja nende nõuannet järgides olen otsustanud selle eemaldamiseks operatsioonile minna. Lõikus on juba lähipäevadeks planeeritud," ütles ta. Vatikani pressiesindaja sõnul kulub taastumiseks nädal.

Paavstile on plaanitud visiit Ladina-Ameerikasse, mis toimub 6. kuni 17. novembrini. Praeguseks pole teada, kas see toimub või mitte.

Leo XIV sai paavstiks mullu mais. Ta on esimene USA-st pärit paavst.