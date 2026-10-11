Pence: Trumpi diislitehing on senaator Grahami pärandi reetmine

USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi otsuses tühistada Venemaa kütuse suhtes kehtestatud sanktsioonid ajal, mil Vene režiimi juht Vladimir Putin ründab tsiviilobjekte Ukrainas, puudub igasugune loogika, ütles Trumpi esimesel ametiajal Ühendriikide asepresidendi ametis olnud Mike Pence, kelle sõnul on see ühtlasi senaator Lindsey Grahami pärandi reetmine.

Vabariiklasest Pence'i sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud postituse kohaselt on Ameerika presidendi tegu reetmine sel suvel ootamatult surnud Lõuna-Carolina senaatori Lindsey Grahami pärandi ja eestvedamise suhtes. Graham oli Venemaa vastu suunatud karmide USA sanktsioonide eelnõu autor.

"Kui Ukraina võitleb oma ellujäämise eest, jätkab Putini sõjamasin terrorisõda tsiviilelanikkonna vastu ning iga päev hukkuvad süütud ukrainlased. Selle asemel et kehtestada nüüd karmid sanktsioonid, mille nimel Lindsey Graham võitles viimase hingetõmbeni, teatas president Trump, et Ühendriigid tühistavad Venemaa energiaressursside vastu suunatud sanktsioonid, toetades sellega Putini sõjamasinat," seisab postituses.

Pence märkis, et nagu ta septembris Ukrainas oma silmaga nägi, on Putin sõda Ukraina vastu kaotamas. Ukraina väeüksused on sundinud vaenlast peatuma ning hakanud kasutama droone, viies sõja otse Venemaa territooriumile.

Pence rõhutas, et Ameerika ei tohi Putini sõjamasinat päästa, vaid peab Venemaa agressioonile vastu astuma.

"Putin ei taha rahu. Putin tahab Ukrainat. Mul pole mingit kahtlust, et kui Putin vallutab Ukraina, on vaid aja küsimus, millal Venemaa üksused ületavad piiri ja meie väed peavad talle vastu astuma," lisas endine asepresident.

Pence'i sõnul peaks Trump USA riikliku julgeoleku ja Euroopa liitlaste, sealhulgas Ukraina julgeoleku nimel otsekohe tühistama diislikütuse kokkuleppe Putiniga ning kehtestama karmid sanktsioonid igale riigile, kes ostab Venemaa energiat.

Ka peaks USA tegema koostööd oma liitlastega, et tagada Ukrainale sõjaline toetus, mida on tarvis Venemaa agressiooni tõrjumiseks ja lõplikuks purustamiseks, kirjutas poliitik.