Ühendriikides astus esmaspäeval kohtu ette New Yorgi jalgrattateel kaheksa inimest tapnud Usbekistani päritolu Sayfullo Saipov.

Saipov viibis esmaspäeval esimesel kohtukuulamisel.

Saipov märkis kohtus, et teda süüdistatakse kaheksa inimese tapmises, kui tuhanded moslemid surevad samal ajal kõikjal maailmas.

Usbekk korraldas rünnaku Manhattanil 31. oktoobril 2017. aastal.

Saipov kolis seadusi järgides Usbekistanist Ühendriikidesse 2010. aastal ja elas Ohios ja Floridas. Hiljem ühines ta oma perekonnaga New Jerseys asuvas Pattersonis.

Mõrtsuka kohtuprotsess algab aprillis.

Saipov kihutas renditud sõidukiga Manhattani rattateel, kus ajas alla jalgrattureid ja sõitis lõpuks otsa koolibussile. Saipovi sõnul innustas teda rünnakut korraldama sunniitlik äärmusrühmitus Islamiriik.

USA president Donald Trump on oma avaldustes nimetanud Saipovit muu hulgas äärmusrühmituse sõduriks. Trump on ühtlasi avaldanud arvamust, et Saipov tuleks hukata.