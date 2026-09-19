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Trump allkirjastas Venemaa-vastaste sanktsioonide seaduse

Välismaa
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Evan Vucci
Välismaa

USA president Donald Trump allkirjastas reedel seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas, kehtestades kõrgemad tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi, vahendab BBC.

Kolmapäeval kiitis USA kongressi esindajatekoda seaduse heaks ning see annab Trumpile volitused kehtestada kuni 100-protsendilised tariifid viiele riigile, mis ostavad enim naftat ja gaasi Venemaalt. Eeskätt on need riigid Hiina ja India. Trumpi nõudmisel laienevad sanktsioonid ka Iraani energia- ja relvasektorile.

Sanktsioonidenimekirja hakataks üle vaatama iga 180 päeva tagant. Riigid, kes impordivad vähem kui 15 protsenti Venemaa maagaasi ekspordist ja vähendavad aktiivselt seda osa, on tollidest vabastatud.

Lisaks kehtestatakse seadusega sanktsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini, Vene valitsuse tippametnike, pankade ja teiste finantsasutuste suhtes. Sihikule võetakse ka niinimetatud varilaevastik, mille abil Moskva on püüdnud lääneriikide kehtestatud sanktsioonidest mööda minna.

2022. aasta detsembrist kuni 2026. aasta augustini moodustas Venemaa toornafta ekspordist 50 protsenti Hiina, sellele järgnes India 37 protsendiga.

Seadust toetas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes tegi 11. septembril USA seadusandjatele üleskutse eelnõu vastu võtta. Neljapäeval tänas ta USA kongressi liikmeid seaduseelnõu vastuvõtmise eest ning märkis, et see võib koos teiste meetmetega sundida Venemaad sõda lõpetama.

Eelnõu võeti vastu 262 poolt- ja 159 vastuhäälega. Selle poolt hääletas 203 vabariiklast, 58 demokraati ja üks sõltumatu esindaja, vastu hääletas seitse vabariiklast ja 152 demokraati.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: BBC

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