18. novembril algas Coop Panga aktsiate märkimine. Emissiooni õnnestumise järel noteerib Coop Pank oma aktsiad Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Uue börsifirma aktsiatega alustatakse börsil kauplemist 9. detsembril.

Kavatsen Coop Panga aktsiate märkimisel osaleda, kuigi seda otsust pole kerge langetada, sest nii aktsiate ostmise poolt kui ka vastu on tugevaid argumente. Otsuse pean langetama hiljemalt järgmise nädala jooksul, sest aktsiaid on aega märkida 29. novembrini.

Äripäev tegi eelmisel nädalal väikeinvestorite seas küsitluse ning ka kogenud investorite arvamused läksid märkimise osas lahku.

"Coop Panga juhid ei tee saladust, et üritavad põhjanaabrite edulugu korrata Eestis."

Coop Panga tugevustena toodi välja tihedat seotust panga ja Coopi kauplusketi klientide vahel. See koostöö loob pangale häid võimalusi ärimahtude kasvuks ning loodetakse, et Coop Pangal õnnestub korrata Soome S-Pannkki edu. See samuti ühistutele kuuluv pank asutati tosin aastat tagasi eelmise majanduskriisi ajal ning on jõudsate sammudega Soome turul kasvanud. Coop Panga juhid ei tee saladust, et üritavad põhjanaabrite edulugu korrata Eestis.

Need, kes ei kavatse panga aktsiat märkida, ütlevad, et ajastus ei soosi ettevõtte börsile tulekut. Praegu on aktsiaturud tipus ning oodatakse majanduskasvu aeglustumist. Kui võrrelda erinevaid mineviku suhtarve, siis on Coop Panga aktsiaemissiooni hind võrreldes konkurentidega kõrge.

Teisalt võib see hind tunduda odav või soodne, kui investor usub, et Coop Pangal õnnestub lähiaastatel kiiresti kasvada. Mäletan, et ka LHV börsile tuleku ajal öeldi, et suhtarve võrreldes on LHV aktsia hind liiga kõrge. Ajalugu on aga näidanud, et LHV aktsiate märkijad tegid õige investeerimisotsuse ning neil pole olnud põhjust kahetseda.

Mitmed investorid loodavad, et Coop Panga aktsiaga kordub LHV edulugu. See on aga investoritele üks suur riskikoht. LHV-ga toimunut ei ole tark kanda üle Coop Pangale, sest need kaks kodumaist panka erinevad teineteisest märkimisväärselt.

Tuletan meelde, et Eesti börsiajalugu tunneb küll väga edukaid börsile tulekuid, aga on ka rohkesti selliseid aktsiate avalikke pakkumisi, mille puhul investorid on raha kaotanud, sest emissiooni hind oli liiga kõrge.

Rahapesuga seotud riskid

Välisinvestorite huvi Eesti pangandusturu ja kitsamalt Coop Panga aktsiate vastu võib pärssida rahapesu teema. Coop Pank on enda väitel küll kõik rahapesuga seotud riskid maandanud, kuid seda kinnitavad kõik pangad, ka need, kes hiljem on rahapesuskandaalidesse sattunud.

Coop Panga kasuks räägib muidugi see, et nad võtsid Krediidipanga üle ajal, kui rahapesu tõkestamine oli juba siinse finantsjärelevalve fookuses ja Krediidipanga omaniku vahetus toimus Eesti finantsinspektsiooni kullipilgu all.

Need, kes mõtlevad Coop Panga aktsiate märkimisele, ei peaks lähtuma ainult Coop Panga aruannetest ja tulevikuvisioonidest. Mõistlik on Coop Panka võrrelda teiste piirkonna pankadega, sest võib-olla on mõni soodsam pangandussektori aktsia. Mitmed kogenud investorid on öelnud, et LHV ja Leedu Siauliu Pank on hinnatasemelt Coopiga võrreldes atraktiivsemad investeerimisvõimalused.

Avaldasime Äripäeva investori leheküljel Coop Panka börsile aitava LHV Panga koostatud suure võrdluse 16 erineva panga kohta. Soovitan enne aktsiate märkimist sellele võrdlusele pilk peale visata. Võimalik, et leiate sellest nimekirjast enda jaoks hoopis põnevama investeerimisidee.

Äripäeva loodud investor Toomas kirjutas, et Coop Panga puhul võib muret hakata valmistama senine strateegia, mille kohaselt meelitatakse enda juurde laenukliente, aktsepteerides vähem likviidset tagatisvara keskustes väljas ning võttes arvesse laenutaotleja ettevõtlustulusid ja välismaale laekuvaid tulusid.

Jah, praegu läheb majandusel hästi, kuid mis juhtub siis, kui tuuled pöörduvad? Kas laenukliendid, kelle profiil ülejäänud turul tegutsevate pankade krediidini ei küüni, saavad laenude teenindamisega ikka hakkama?

Tugev kasvuambitsioon

"Selle asemel, et tulla sularahaautomaate täis turule ka enda masinatega, otsustati ära kasutada Coopi poodide võrgustikku."

Coop Panga aktsia muudab atraktiivseks tugev kasvuambitsioon. Ühtlasi on Coop Pank silma paistnud innovatsiooni poolest. Selle asemel, et tulla sularahaautomaate täis turule ka enda masinatega, otsustati ära kasutada Coopi poodide võrgustikku. Integreeriti pood pangandusega ning nii on igal kliendil võimalik oma Coop Panga kontolt Coopi kauplustes sularaha välja võtta ja sinna sisse maksta.

Coop Panga aktsia märkimise üle otsustamisel on oluline ajahorisont. Mina ei soovita aktsiat märkida lootusega, et see esimestel börsipäevadel järsult kerkib. Samuti ei soovita aktsiaid osta nende säästude eest, mis on teil kogutud selleks, et lähitulevikus teha mõni suurem ost.

Kui aga pole kindlust, kas Coop Pank suudab lubatud kasvueesmärki saavutada, siis on võimalik aktsiaid osta jupiti ehk suurendada Coop Panga aktsiate arvu paralleelselt kvartalitulemuste avaldamisega.

Ja on ka neid investoreid, kes on öelnud, et nad aktsiaemissioonis ei osale, kuid plaanivad osta Coop Panga aktsiaid pärast seda, kui emissiooni tulemused on selgunud ning on teada, kuidas aktsia hind esimestel börsipäevadel või nädalatel liigub.

Seega võimalusi Coop Panga aktsionäriks hakkamisel on mitmeid ning tegemist pole kaubaga, mis kiirelt otsa saab. Ettevõtte aktsiate avalik pakkumine sarnaneb alati põrsa kotis ostmisega. Alles pärast börsil aktsiatega kauplemise algust on võimalik öelda, kas see põrsas oli küsitud hinda väärt.

