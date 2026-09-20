Venemaa valimistel said kodanikud oma hääle anda Tallinnas Vene saatkonnas

Saatkonna sissepääsu juures kontrollis ja pildistas politsei kõigi hääletamisest osa võtta soovinud inimeste dokumente.

"Väga rangelt kontrollitakse. Teate, me saame muidugi kõik aru sellest olukorrast, aga ebameeldiv on. Ebameeldiv," sõnas Eestis elav venelane.

Saatkonna vastas toimus väike protestiaktsioon. Osalejad nimetasid valimisi ebaseaduslikeks.

"Kui me siin protestisime, siis mitu korda tulid meie juurde mingid pensionärid, Venemaa kodanikud ja rääkisid, et me oleme fašistid, et me oleme reeturid, et ukrainlased on fašistid ka. Huvitav on näha tõesti, kui palju Eestis on neid väga venemeelseid inimesi endiselt," ütles protestija Daniil.

Valimised on ilma valikuta, kuid nende arvates, kes käisid hääletamas, on valik ikka olemas ja hääletamine on tähtis protsess.

"Ma ei usalda tulemusi, aga mulle tundub, et on oluline mitte kaotada seda harjumust. Ma usun mingisse paremasse tulevikku. Ma ei taha mõelda, et mul pole mingit tähtsust ja ma ei pea valimistel käima. Ma tahan seda harjumust säilitada," lausus oma hääle andnud Anna.

"Ütleme nii, et ma teadsin täpselt, milliste erakondade poolt ma ei taha hääletada, ja lähtusin sellest. Kuna mulle praegu ei meeldi, millises suunas riik liigub ja see tekitab mulle isiklikult raskusi, siis ma ei hääletanud "Ühtse Venemaa" poolt," ütles hääletaja Nina.

Võimupartei ehk "Ühtse Venemaa" alternatiivina näevad paljud kommuniste.