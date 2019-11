Prisma avas e-poest tellimise võimaluse tartlastele tänavu juulis, ent see eeldas kaubale ise poodi järele minemist. Nüüdsest saab Tartus kauba ka otse koju tellida.

"Avasime Sõbra Prisma juures e-poe teenuse juba juulikuus ning kliendid on "Telli ja tule järele" teenust agaralt kasutanud. Klientide soovile vastu tulles hakkame nüüdsest kojuveo teenust pakkuma," sõnas ePrisma juht Helga Kumel.

Kaupa on võimalik tellida kolme erinevasse tsooni, kuhu jäävad ka Tartu lähiümbruse piirkonnad: Aovere, Kõrveküla, Luunja, Külitse, Vorbuse, Maramaa, Tõrvandi, Ülenurme ja teised 10 km raadiusesse jäävad kohad.

Tartus on teenuse hind 5 eurot, lähiümbruses 7–9 eurot.

Kojuveo teenust pakutakse koostöös Välk taksoga, kus on kasutusel vaid elektriautod. Välk Takso juht Rainer Kaasik ütles, et ökoloogilise jalajälje vähendamine ühtib ettevõtte mõttemalliga ning Prismaga tehakse meeleldi koostööd.

Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots kinnitas ERR-ile, et ajal, mil takso toiduvedu teeb, teised kliendid sellega sõita ei saa. Toidutellimuste kojuveoks on taksodes kasutusel külmakastid, millega tehtud kestvuskatsed lubavad tarnet kuni kahe tunni jooksul täita, seni külmaahel ei katke. Maksimaalselt võib üks takso võtta korraga peale neli tellimust, sõltuvalt tellimuste mahukusest ja eeldusel, et need on tellitud samasse kanti. Prisma tellimusi täidab Tartus 6–8 taksot.

Coop alandas tasuta kojuveo hinnapiiri

Coop, mis siiani tõi e-poest tellitud toidu ilma veotasuta koju alates 99-eurosest ostukorvist, alandas nüüd tasuta kojuveo hinnapiiri 49 eurole. Tänavatel asuvatesse toidukappidesse on e-poe tellimuste vedu jätkuvalt tasuta.