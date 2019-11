Merevägi tähistas 101. aastapäeva

"101 aastat on pikk aeg ja reeglina inimesele niipalju aastaid antud ei ole. 26 aastat tagasi alustasime mereväega puhtalt lehelt, kui meie ülesandeks sai miinitõrje. Täna oleme kohanemas uue reaalsusega – jõudu ja jaksu eelootavateks väljakutseteks," ütles mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska Miinisadamas peetud rivistusel.

Mereväe 101. aastapäeva puhul on neljapäeval lipuehtes Eestis ja Šotimaal olevad mereväe sõjalaevad. Pidulikku sündmust ilmestava suure lipuehtena on laevadel heisatud signaalkoodi lipud vöörist üle mastitoppide ahtrisse.

Eesti merejõudude loomise päevaks loetakse 1918. aasta 21. novembrit, mil sõjaministri käskkirjaga nimetati ametisse sõjaväe staabi mereväe valitsuse ülem 2. järgu kapten Rudolf Schiller. Mereväe taasloomise esimeseks tähiseks peetakse 1993. aasta 1. juulit, mil kaitsejõudude peastaabis moodustati väeliiki taastama hakkav mereosakond. Esimene sõjajärgne mereväe ülem mereväekapten Roland Leit nimetati ametikohale 10. jaanuaril 1994. aastal.

Mereväebaasi ja laevastiku üksused paiknevad Põhja-Tallinnas asuvas Miinisadama linnakus, kus on ka sõjaväepolitsei Vahipataljon. Kaitseväel on võimeuuendust läbivad Sandown-klassi miinijahtijad nimedega Admiral Cowan, Sakala ja Ugandi. Samuti on mereväes Lindormen-klassi staabi- ja toetuslaev Wambola, spetsiaalse väljaõppega miinituukrite grupp ning miiniinfokeskus, kus hallatakse miinisõjaga seonduvaid andmebaase.

Ühena kolmest Eesti kaitseväe väeliigist on mereväe peamine eesmärk kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ning riiklikke huvisid merel. Mereväe peamine tegevusvaldkond on miinitõrje ning mereolukorrateadlikkuse tagamine. Iga-aastaste demineerimisoperatsioonidega vähendatakse võimalikke ajalooliste lõhkekehadega kaasnevaid riske, muutes mereteed ohutumaks nii tsiviil- kui ka sõjalaevastikule.