Bussidele lisanduvad andurid ajavad sahamehed tööle

Selleks, et liiklejad ja teehooldajad saaksid võimalikult kiiresti ja täpset teavet libedaks või lumiseks muutunud teelõikudest, jälgib Eesti suurimaid maanteid viis tarka andurit, mis on kinnitatud Lux Expressi busside külge.

Õige pea saavad andurid veel kuus selle ettevõtte bussi, mis sõidavad Tallinna-Tartu, Tallinna-Pärnu ja Tallinna-Narva maanteel, kirjutab Postimees.

Tegemist on maanteeameti, riigi ettevõtte AS Teede Tehnokeskus ja Lux Expressi koostööprojektiga, mis sai alguse kolm aastat tagasi.

Teede tehnokeskuse projektijuht Märt Puust selgitas, et kui andur tuvastab teel libeduse või tiheda lumesaju, edastab süsteem vastava hoiatuse automaatselt teehooldajale, kes peab sellele kiiresti reageerima ning lisaks kasutavad süsteeme Lux Expressi dispetšerid, kes teavitavad muutlikest teeoludest teisi bussijuhte.

Ta lisas, et andurid pole just kuigi odav lõbu: "Kõige lihtsam andur, mis mõõdab tee temperatuuri, maksab 2000 eurot, ning see, mis edastab kõik olulised andmed ning teeb ka teeoludest pildid, maksab ligi 8000 eurot."