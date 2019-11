Kolmapäeval sotsiaalmeedias hoogsalt levinud nali - kas sinu hommikune tööle tulek läks libedalt - teeb tuska paljudele jäistel tänavatel kukkunutele. Nii mõnigi neist pidi abi otsima Põhja-Eesti regionaalhaigla traumapunktist, kus oli tööd rohkem kui valvearstid jõudsid ära teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Traumapunkt on meil tõesti ülekoormatud, haigeid palju, tööd palju. Seoses sellega me oleme sunnitud kutsuma lisatööjõudu, meil on praegu lisatraumameeskond ka tööl," rääkis PERH-i ortopeed-vanemarst Andresi Safjanov.

"Täna on 100 protsenti pöördujatest põhjendatud ja kahjuks on kõikidel nendel diagnoositud esmaselt luumurrud," lisas ta

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul ei tulnud talv tänavu ootamatult, keerulistest teeoludest teavitati teisipäeval nii teehooldajaid kui ka linnaosavalitsusi.

"Reageerimine oli meil natukene hilja - see on üks asi. Teine asi, me natukene, meie koostööpartnerid alahindasid seda libedust. Osad olid küll väidetavalt tänavaid teinud kloriididega, aga ilmselt need ei olnud nii tugevad kloriidid," ütles Klandorf.

Abilinnapea sõnul oleks tulnud lisaks kloriididele kasutada graniitsõelmeid.

Kui pealinna suuremate tänavatega polnud probleeme, siis hätta jäid teehooldusfirmad kvartalisiseste ja väiksemate teedega.

Oma tööga ei tulnud toime ka trammipeatuste hooldajad ja nüüd plaanib linn neid trahvida.

"Arvati, et rohkem sulatab, aga juhtus nii, et üleval oli +0,5 kraadi, aga teepind - kivid on meil erineva soojustakistusega, kus on asfalt, kus on uunikivi pandud maha ja need sulavad täiesti erinevalt," ütles Klandorf.

Ilmajaam lubab nädalavahetuseks veelgi suuremat libedust ja abilinnapea kinnitusel libedusetõrje ega lumekoristus tänavu raha taha pidama ei tohiks jääda. Küll peavad tänavate hooldamise eest vastutavad ettevõtted, aga ka kõnniteid hooldavad ühistud ja kinnistu omanikud hakkama kiiremini tegutsema.