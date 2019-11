Usman Khan (28) pussitas reedel London Bridge´i sillal kolme inimest, kuni möödakäijad mehe maha murdsid ja politsei terroristi maha lasi, sest ei teadnud, et tema pommivest on mulaaž. Kolmest ohvrist kaks surid hiljem.

Politsei andmetel on mees varasemalt terrorismiga seotud kuritegude eest vangis istunud ja ennetähtaegselt vabastatud.

Khan vabanes vanglast eelmise aasta detsembris pärast seda, kui ta oli ära kandnud vähem kui poole talle terrorismi eest määratud 16-aastasest vanglakaristusest. Meedia andmetel oli tegemist niiöelda valvatud vabadusega ja terrorist kandis jälgimisseadet.

Briti julgeolekuminister Brandon Lewis ütles laupäeval, et valitsus vaatab pärast reedest rünnakut oma karistuspoliitika üle.

"Pärast selliseid vahejuhtumeid tuleb alati läbi viia ja ka viiakse läbi põhjalik analüüs ja omandatakse saadud õppetunnid," lausus ta BBC raadiojaamale.

"Me peame lubama esmalt uurimisel lõpule jõuda, kuid pole vähimatki kahtlust, et see viiakse läbi," lausus Lewis.

Terrorirünnak leidis aset kaks nädalat enne Briti üldvalimisi ning poliitikud peatasid ajutiselt kampaaniategevuse.

"Meie jaoks ühiskonnana ei ole loogiline vabastada terrorikuritegude eest süüdi mõistetud isikuid ennetähtaegselt," lausus peaminister Boris Johnson laupäeval kuritööpaika külastades.

"Me väidame, et inimesed peaksid neile määratud karistuse ära kandma," sõnas valitsusjuht, märkides, et tema Konservatiivse Partei valimisplatvorm näeb ette karistuspoliitika karmistamist.

Reedel ütles Johnson, et on alati vastu olnud vägivaldsete ja raskeid kuritegusid sooritanud vangide ennetähtaegsele vabastamisele.

"Me peame tagama, et sellised kurjategijad ja eriti just terroristid kannavad täieliku karistuse oma kuritegude eest. Ma arvan, et üldsus ootab meilt seda," ütles Johnson telekanali CNN vahendusel.

Khanile ja veel kaheksale koos temaga Londoni börsile ja teistele objektidele rünnakuid kavandanud isikule määras Briti kohus 2012. aastal tähtajatu vanglakaristuse.

Samuti mõisteti nad süüdi pikaajalisemate plaanide sepitsemises, nagu Pakistanis terroristlikus väljaõppes osalemine.

Apellatsioonikohus muutis Khani ja tema kaasosaliste karistused 2013. aasta aprillis ära ja talle määrati 21-aastane vanglakaristus, millest tal tuli maksimaalselt ära kanda 16 aastat.

Khan pääses vabadusse pärast seda, kui ta oli oma karistusest ära kandnud vähem kui seitse aastat.