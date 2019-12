Erkki Koort: maailma võib lisanduda uus terroriorganisatsioon

On põhjust karta, et äärmuslased üritavad ka sel aastal rünnata Euroopa linnades jõuluturge ning jõudu koguva ISIS-e kõrvale võib mõne aja pärast tekkida uus äärmusrühmitus, tõdes sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort.

"Kahtlus on, et näeme mõnda jõuluturu vastu suunatud rünnakut. Viimastel aastatel on see nii olnud," rääkis Koort esmaspäeval Eesti Televisiooni saates "Ringvaade."

Mis puudutab ISIS-e kosumist, siis nende juht on Koorti sõnul küll küll maha võetud ja 11 000 võitlejat on Süürias vangis.

"Aga arvestades, kui palju on ISIS-el lahingutes karastunud mehi, siis varem või hiljem keegi kerkib esile. Loodus teatavasti tühja kohta ei salli. Võib kerkida uus organisatsioon. Terrorism see on äri, ISIS-ise teenistus päevas oli miljoneid," rääkis Koort.

Eesti on turvaline riik, kuid Koorti sõnul ei tohi arvata, et siin ei juhtu kunagi midagi.

"Olen veendunud, et politsei ja kaitsepolitsei teevad kõik selleks, et me tunneks ennast turvaliselt. Kuid me ei saa tunda end igava Põhjamaa riigina vanajumala selja taga. Et, meil on ilus metsane maastik, üksikud suitsud ... päris selline idüll see ka ei ole. Peame julgeolekusse investeerima. Oleme ju olnud deklareeritult terrorirünnakute sihtmärgiks," rääkis Koort.