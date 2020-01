Vermonti osariigi eelnõu keelaks alla 21-aastastel nutitelefone kasutada

Demokraadist senaatori John Rodgersi poolt välja pakutud eelnõu sätestab, et kui alla 21-aastane isik jääb vahele nutitelefoni kasutamisega, saaks karistusena määrata kuni aasta pikkust vabadusekaotust, 1000 dollari suurust rahatrahvi või mõlemat karistust korraga, vahendas New York Post.

Rodgers selgitas, et noored pole nutitelefonide kasutamiseks veel piisavalt küpsed ja tõi esile nutitelefonide kasutamise väidetava rolli rasketes liiklusõnnetustes. Poliitiku arvates peaks osariigis nutitelefonide kasutamise puhul kehtima sama vanusepiirang, mis kehtib tulirelvade, sigarettide ja alkoholi puhul.

Eelnõus rõhutatakse ka, et nutitelefonid annavad hoogu juurde koolikiusamisele ja radikaliseerumisele. "Internetti ja sotsiaalmeediat, millega ollakse ühenduses peamiselt nutitelefonide vahendusel, kasutatakse äärmusluse levitamiseks ja terroristide, fašistide ja muude ekstremistide värbamises. Nutitelefone kasutavad sageli ka koolitulistajad, et varasemaid tulistamisi uurida," seisab eelnõus.

Samas tunnistas Rodgers, et ta ei kavatse ka ise selle eelnõu poolt hääletada ning et ta esitas selle vaid sooviga probleemile tähelepanu juhtida ja diskussiooni algatada. "Ma ei kannata luulude käes, et arvaksin, et see võiks läbi minna. Ma ei hääletaks tõenäoliselt ka ise selle poolt," tunnistas ta ajalehele Times Argus.