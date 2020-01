Soe jaanuar lubab Soomaal sõita kanuuga jõhvikaid korjama

Tõramaa puisniit on tänu erakordselt soojale talvele sel aastal enamasti üks suur veteväli veest kõrguvate puude ja põõsastega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rabani tuleb läbida umbes kilomeetri jagu karjamaad ja eemalt paistab Kikepera rabarind. Soomaa rahvuspargi matkajuhi Edu Kuilli kinnitusel on rabas praegu jõhvikaid.

"Kui lund ei ole, siis on oht see, et metsised ja tedred söövad ära, neil ka hea võtta," ütles Kuill.

Mööda kuiva maad on sinna üsna raske pääseda ning vahetult enne Kikepera raba peab Halliste jõest kuidagi üle saama, aga seal pole ühtegi silda. Praegu aga ongi võimalus kanuudega rabani välja sõita.

Jane ja Anneli õpivad Luua metsanduskoolis matkajuhtideks ning metsades ja rabades käimine on neile igati meeltmööda ja tavaline. Seekordne matk oli aga hoopis teistmoodi.

"Tänasel päeval avanes harukordne võimalus tulla suurveega hoopis rappa jõhvikale ja tutvuda talvise rabaga," rääkis Jane.

"Täna oli suurvee ületamine, mis oli ka hästi lahe. Tavaliselt ma sumpan ise pool tundi metsas, kuna mu lemmiktegevus talvel ongi rabas jõhvikal käia," rääkis Anneli.

Jõhvikaid on palju ja ega inimesed ole ainsad, kes marju korjavad - hiirepered on oma urgude juurde paraja portsu kokku vedanud.