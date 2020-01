USA kaitseministeerium kinnitas esmaspäeval sõjalennuki allakukkumist Afganistanis, kuid lükkas tagasi islamiliikumise Taliban väite, et selle tulistasid alla nende võitlejad.

Afganistanis viibivate USA vägede eestkõneleja Sonny Leggett teatas avalduses, et alla kukkus peamiselt õhukommunikatsiooniks kasutatav Bombardier E-11A.

"Õnnetuse põhjused on küll alles uurimisel, kuid pole mingeid märke, et sellega on kuidagi seotud vaenlase tuli," sõnas kolonel.

Leggett ei andnud informatsiooni kannatanute kohta.

Varem levisid lennuõnnetuse kohta segased teated. Algselt edastas Afganistani meedia, et alla kukkus Afganistani lennufirma Ariana Airlines'i reisilennuk 110 inimesega pardal. Lennufirma aga eitas õnnetust.

"Uudised, mis edastati mitmes meediakanalis, ei vasta tõele. Mingeid probleeme lendudega Afganistani kohal ei ole tuvastatud," ütles lennufirma oma Facebooki kontol.

Lennuk kukkus alla kohaliku aja järgi kell 13.10 Deh Yaki piikonnas, mida kontrollib Taliban, ütles provintsi kuberneri pressiesindaja Arif Noori.

Taliban väitis, et nemad tulistasid alla USA luurelennuki.