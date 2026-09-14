Martin Herem kohtus Eesti 200 fraktsiooniga

"Soovisime aru saada, mis on tema plaanid, mis on tema strateegia, kuidas selle kuue kuu jooksul saavutada see maksimaalne tulemus, mida ta tahab ära teha jne. Saime küsimustele väga head vastused," ütles Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo pärast kohtumist ERR-ile.

Uibo sõnul on Heremi kogemus ja teadmised äärmiselt olulised, et teha kaitsevaldkonnas õigeid otsuseid. "Ta näeb kohti, mis on liikunud väga aeglaselt, aga mis peaksid liikuma oluliselt kiiremini. Nagu ta ise sõnastas, siis küsimus ei olnudki selles, kui palju meil on kahureid, kuule või mürske, vaid kogu süsteemi ülesehituses – kuidas peaks käituma," märkis Uibo.

"Ta tugineb väga selgelt andmetele. Tänane lünk on suuresti selles, et meil puuduvad andmed, kuidas ühte või teist asja teha. Ja ta toetub väga hästi ka Ukraina kogemusele, mida me ei ole suutnud siiani täiel määral üle võtta, et sellest kõige paremal moel õppida," lisas Uibo.

Uibo sõnul oli juttu ka sõjaohu tasakaalukamast avalikkusele kommunikeerimisest.

"Kaitseministri kandidaat ise tõstatas selle küsimuse ja ütles, et tema ei ole tegelikult sellist sõjaõhutamist teinud ega poolda seda. Tuleb suhtuda väga rahulikult, aga tuleb väga selgelt aru saada, mida ütleb nii meie luure kui ka liitlaste luure ja võtta seda väga tõsiselt. Inimesed peavad olema informeeritud nendest ohtudest, mis tegelikkuses on olemas, neid ei tohi inimeste eest peita. Ma arvan, et see ongi Heremi sõnum," lausus Uibo.

Kuigi koalitsioonileppe järgi on kaitseministri koht Reformierakonna täita, tundis Herem, et tal on ka Eesti 200 toetus olemas. "Jah, ma tunnen seda esiteks, ja teiseks nad selle kohtumise lõpus ka ütlesid, et nad toetavad mind," ütles Herem.

Siiski pidi Herem vastama mitmele Eesti 200 saadiku küsimusele. "Räägiti minu viimase kahe aasta tegevusest ja minu taustast, kas ma olen eraettevõtlusega suhted lõpetanud. Jah, ma olen olnud ettevõtetes palgaline, mitte ettevõtete juht või omanik, nii et see töösuhe on läbi. Me rääkisime viimastest sündmustest, mis puudutavad mürskude hanget ja laomajandust, ja mis probleemid seal on. Pigem küsiti minu käest, kui tõsiselt ma seda kõike võtan, ja ma võtan seda tõsiselt. Ja siis me rääkisime laiast riigikaitsest ja kaitseministri rollist selles kõiges," andis Herem kohtumisest ülevaate.

Herem ütles, et kui president Alar Karis valitsuse otsuse esitada Herem kaitseministriks allkirjastab, annab ta kolmapäeval riigikogu ees ametivande.

Oma esimeste sammudena ministriametis tõi Herem välja ülevaate saamise laomajanduse puuduste kohta ja plaani selle olukorra korrastamiseks.

"Siis saab vaadata, kas mul on üldse vaja sinna väga palju juurde lisada või jätkata seda, mida Hanno Pevkur on juba teinud. Kindlasti tahan ma vaadata, millised on meie arendused kolmes valdkonnas – Läänemeri, õhk ja Balti kaitsevöönd. Need võiksid olla valdkonnad, millega me järgmise kuue kuu jooksul liigume jõudsalt edasi või vähemalt valmistame ette otsused, et neis valdkondades saaks väga kiiresti edasi liikuda," lausus Herem.