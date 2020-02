Narva omavalitsuse ajaleht Narva Linnaleht asutati poolteist aastat tagasi ning selle otstarbekus hakkas kohe vaidlusi tekitama. Võimuesindajad väidavad, et ajaleht on mõeldud linnaelanike teavitamiseks omavalitsuse tööst. Seadusega on omavalitsusele tõesti pandud teavitamiskohustus, ent nimetatud kohustuse täitmise formaat tekitab küsimusi. Ajalehe arhiivi lehitsedes selgub, et avaliku raha eest avaldatav teave võtab enda alla väga väikese osa ajalehe mahust.

Infoleht ei ole telekava avaldamiseks

Nagu selgitas "Insightile" erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimees Liisa Oviir, võib infolehte maksumaksja raha eest välja anda ainult tingimusel, et see sisaldab kohaliku omavalitsuse teavet, mis tuleb viia omavalitsuse elanikeni ja on neile vajalik. "See peab olema esitatud eranditult informatsiooniliste teadaannetena," seletas Oviir. Kohalik leht ei saa sarnaneda kommertslehega. Narva Linnalehte vaadates märkis Oviir kohe, et puhast informatsiooni pole eriti näha. "Näiteks on siin telekava. Seda võib avaldada ükskõik milline turureeglite järgi tegutsev ajaleht. Omavalitsuse rahastatav leht peab seaduse järgi olema eranditult informatiivne," rõhutas ERJK juht.

Keskerakonna Narva piirkonna aseesimehe Maksim Volkovi arvates annab telekava avaldamine tunnistust sellest, et ajalehe töötajad ei suuda huvitavat lehte kokku panna. "Ei toimu nii palju sündmusi, et nendega iga nädal terve ajaleht täita. Sündmusi kajastavad meediaväljaanded, mida on Narvas piisavalt. Tallinnas näiteks ei ole nii palju venekeelseid ajalehti," seletab Volkov.

Imago loomisega saab leht hakkama

Opositsioon peab Narva Linnalehe asutamise mõtteks mitte elanike teavitamist, vaid positiivse kuvandi loomist konkreetsetest võimul olevatest inimestest. Linnavolikogu saadiku Sergei Gorlatši sõnul on ajalehte vaja, et linnaelanikud näeksid: laste mänguväljakuid avavad ühed ja samad inimesed. "Et tekiks mulje, et just need inimesed teevad midagi. Keda fotodel ei ole, need ei tee järelikult midagi."

Seda aga ei tohi omavalitsuse leht teha. "Erakondade rahastamise järelevalve komisjon peab võtma selle töösse ja uurima, kui suure osa selle sisust moodustab informatsioon, ja kas saab öelda, et infot on edastatud poliitilises mõttes tasakaalustatult. Esmapilgul ei tundu see tasakaalustatud olevat," tegi Oviir järelduse pärast paari Narva Linnalehe numbri läbivaatamist.

Teisel pilgul tundub see veel halvem

Omal ajal analüüsis ERJK ajalehe Stolitsa sisu, et tuvastada, kas leht tegi teatud poliitikutele keelatud reklaami või ei. Stolitsast leiti keelatud reklaami ja poliitikud pidid selle omast taskust kinni maksma.

"Insight" otsustas kasutada sama meetodit ka Narva Linnalehe suhtes ja analüüsida kogu veebis avaldatud ajalehearhiivi sisu. Saatemeeskond sai teada palju huvitavat. Esiteks avastasid nad, et Narva Linnaleht avaldab võimufraktsiooni liikmete ja ametnike kohta ainult positiivseid uudiseid. Opositsiooni mainitakse harva ja üksnes negatiivses kontekstis.

"Insight" luges kokku, kui palju on lehes saadikute nimesid, fotosid, kommentaare ja intervjuusid. Selgus, et seitsme kuu jooksul avaldati omavalitsuse lehes 38 fotot linnapeast Aleksei Jevgrafovist ning 25 fotot linnavolikogu ja ajalehe nõukogu esimehest Irina Janovitšist. Sageli meenutati saadik Larissa Oleninat. Saadikud Mižui ja Kavrus andsid pikki intervjuusid, teised võimufraktsiooni Kodulinn Narva liikmed kommenteerisid ja õnnitlesid. Kõiki neid mainiti eranditult positiivses võtmes.

Ajaleht ei näe kallutatuses midagi ebatavalist

Hiljuti SA Narva Linnaleht juhiks määratud Andrus Tamm selgitas fotode ja kiidulaulu üleküllust nii: "Kui mingi üritus toimub, siis osalevad seal ametiisikud. See on ju selge." See on tõsi. Neil üritustel, näiteks vastremonditud tänava avamisel, lõikavad linnapea ja Kodulinn Narva esindajad kolmekesi, mõnikord aga ka viiekesi linti läbi. "Insight" küsis Tammelt, kas ta peab omavalitsuse lehte vabaks ajakirjanduseks. "Jah, miks mitte. Igal juhul on see vabam kui kommertslehed, kus kõik on seotud rahaga," vastas väljaande juht.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon võib üllatuda

"See ei ole kohalikule elanikule hädavajalik ülevaade omavalitsuse tegevusest, need on ajakirjanduslikud tekstid," ütles ERJK esimees Liisa Oviir Narva lehte lehitsedes. "See on siiski kohaliku omavalitsuse leht. See tähendab, et leht võib sisaldada ainult omavalitsuse informatsiooni. Sellisel kujul seda infot edastada ei saa," selgitas ta.

ERJK endine esimees Ardo Ojasalu väidab samuti, et kohalik võim tohib maksumaksjaid nende endi raha eest üksnes teavitada. Tema sõnul kuuluvad igasugused intervjuud, artiklid ja üritustel tehtud fotod ajakirjanduse kui ettevõtluse valdkonda, ettevõtlus aga ei kuulu omavalitsuse ülesannete hulka, sellega tegelevad eraväljaanded. "Võib öelda, et ajaleht sel kujul ja selle rahastamisskeemi alusel, nagu seda Narvas välja antakse, võib olla mis iganes, ainult mitte seaduses ette nähtud moodus elanike teavitamiseks," nõustus temaga Volkov.

Huvitavalt käib ka Narva Linnalehe toimetuse suhtlus linnavõimudega. Andrus Tamme sõnul otsustab lehe toimetus ise, millest kirjutada, ent võimud korraldavad iga nädal toimetusele briifingu, millel tutvustavad linnas toimuvaid üritusi: räägivad, mis on plaanis, kuhu minna, mida kirjutada ja pildistada. Tamme väitel kirjutavad eraväljaanded Narvast ainult halba, Linnaleht aga pakub positiivseid uudiseid.

"Linnapea Jevgrafov ja linnavolikogu esimees Janovitš loobusid kommentaaridest. "

Kogu peo maksab kinni maksumaksja

"Insight" tahtis esitada ajalehe sisu kohta küsimusi linnapeale Aleksei Jevgrafovile ja linnavolikogu esimehele Irina Janovitšile. Nad mõlemad palusid saata küsimused kirjalikult ja seejärel keeldusid ajakirjanikega suhtlemast. Jevgrafov tõi põhjuseks, et "Insighti" esitatud küsimused ei kuulu tema pädevusse, Janovitš aga ei leidnud saatemeeskonnale oma tihedast päevaplaanist 15 minutit. Näiteks tahtis "Insight" neilt küsida (jättes selle küsimuse targu neile eelnevalt esitamata), kas nad maksavad oma fotode avaldamise eest ajalehes.

Liisa Oviiri sõnul on rahastamisreeglid kõigile poliitilistele jõududele ühesugused sõltumata nende organisatsioonilisest vormist: "Me kontrollime nii erakondi, valimisliite kui ka üksikkandidaate." Kodulinn Narva on esialgu mittetulundusühing, ent Andrei Voronov on meedias väljendanud kavatsust muuta see enne valimisi täisväärtuslikuks erakonnaks.

ERJK esimees selgitas, et omavalitsus ei saa maksta poliitiliste jõudude reklaammaterjalide eest. Kui kontrolli käigus peaks selguma, et väljaanne on avaldanud varjatud poliitilist reklaami sisaldavaid materjale, peab reklaamitud isik reklaamikulud hüvitama. Oviiri järeldusi kinnitas oma kirjas "Insightile" ka ERJK endine juht Ardo Ojasalu: "Kui on selge, et asi on võimul olevate isikute poole kaldu, siis pole see vaba ajakirjandus, vaid propagandakanal, mille kulud tuleb kinni maksta neil, keda propageeritakse. Vastasel juhul on see omastamine ja erakonnaseaduse rikkumine."