ERJK määras Plaan B-le sunniraha

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) määras sügisestel valimistel Tartus, Narvas ja muudeski omavalitsustes volikogusse pürginud valimisliidule Plaan B sunniraha, kuna see ei suutnud komisjoni veenda, et ei kasutanud kampaania rahastamisel praeguseks pankrotti läinud Tartu hoiu-laenuühistu (THLÜ) kanaleid.

Tartu hoiu-laenuühistu endise esimehe ning poliitiku Andro Roosi algatusel loodud valimisliidu Plaan B kampaaniakulud jõudsid ERJK huviorbiiti tänavu jaanuaris, kirjutas Tartu Postimees.

ERJK asus uurima valimisliitude Plaan B Narva Linna Pulss ja Plaan B (Tartu) ning nende juhtimiseks õigustatud isikute ehk vastavalt Urbo Vaarmanni ja Andro Roosi kampaaniaid, kuna tekkis kahtlus, kas Plaan B kampaanias kasutatud THLÜ saadete ja videote näol oli tegemist tasulise valimisreklaamiga, mis oleks tulnud kampaania aruannetes kajastada. Teisisõnu puudus selgus, kas valimiskulud on valimisliitude aruannetes õigesti ja täielikult esitatud.

Tartu Postimees märkis, et ERJK tegi juba kevadel valimisliidule sel teemal kaks järelepärimist, kuid ei pidanud Roosi saadetud selgitusi asjakohasteks ning Narvast jäädi sootuks vastusteta. Komisjoni istungil otsustati kummalegi valimisliidule teha uued ettekirjutised selgituste saamiseks ning määrati ettekirjutuse täitmise tagamiseks 500-eurone sunniraha.

Juuni lõpus peetud ERJKi koosolekuks polnud Plaan B aga jätkuvalt põhjapanevaid selgitusi esitanud, mis toonuks selgust kõigi käsitletud kampaaniakulude kohta, mille hulka võivad muuhulgas paigutuda ka Plaan B kohvik ning Tartu hoiu-laenuühistu raadiosaated.

Nii otsustaski ERJK mõlemale Plaan B valimisliidule, nii Narva kui ka Tartu omale, määrata 500-eurose sunniraha. Menetlus pole sellega lõppenud, vaid ERJK pöördub nüüd teabe saamiseks ka Ring FMi ja Tartu hoiu-laenuühistu poole, soovides neilt vastust hiljemalt 15. augustiks.

THLÜ osas raskendab ERJK järelepärimist aga see, et ühistu ei ole enam toimiv, vaid käimas on pankrotimenetlus, tõdes leht ning lisas, et kui Plaan B jätab sunniraha maksmata, lubab seadus ERJK-l määrata uue, kuni 15 000 euro suuruse sunniraha.

Loe lähemalt Tartu Postimehest.