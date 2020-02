3. veebruaril saatis keeleinspenktsioon kirja OÜ Rino Teenused, kuna tuvastas keeleseaduse nõuete rikkumise Balti Jaama turul asuva "Vorstiabi" lihatoodete avalikus teabes.

"Müügikoha sissepääsu juures on võõrkeelne reklaam: A BALANCED DIET IS A SAUSAGE IN EACH HAND, kaupluse vaateaknal on ingliskeelne reklaam: THE SAUSAGE HAS LANDED! OPEN TO PUBLIC… eestikeelne teave puudub," kirjutas keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk ettevõttele. Ja lisas, et kaupluse sissepääsu juurde tuleb lisada vastav eestikeelne teave.

4. veebruaril sai ettekirjutuse keeleseaduse nõuete rikkumise kohta Balti Jaama turul tegutseva Hiina restorani omanik Hiina Pada OÜ.

"Söögikoha sissepääsu juures on seina peal võõrkeelsed reklaamid: HAN ´ S NEW RESTAURANT BY NYFACE HEAD CHEIF YANG HAN WAITS YOU TO DISCOVER NEW TASTES OF SICHUAN CUISINE… CUISINE…, samuti CHINESE PARTY, WE HELP YOU TO THROW UNIQUE & MEMORABLE PERSONAL OR BUSINESS PARTY, CHRISTMAS PARTY …, ka restorani letil seisab inglisekeelne reklaamsilt CHINESE DUMPLING MAKING COURSE … eestikeelne teave puudub," kirjutas Tomusk ja tetas, et võõrkeelsele teabele tuleb lisada eestikeelne.

Samal päeval sai keeleseaduse nõuete rikkumise kirja FIE Ljudmila Antonova, kellele kuulub Balti Jaama turul juuste hooldusvahendite pood.

"Poe välisseintel on võõrkeelsed reklaamid: INTENSE COLOR 100%, СТОЙКАЯ КРЕМ КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, К РАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ВОЛОС, КАРТА ОТТЕНКОВ ..., eestikeelne teave puudub," kõlas keeleinspektsiooni etteheide.

Ka neile anti teada, et hooldusvahendite poe avalikule teabele tuleb lisada eestikeelne teave, kusjuures eestikeelne tekst peab olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui võõrkeelne tekst.