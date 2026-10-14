Kohus ei rahuldanud Leedo kaitsja taotlust vangistus edasi lükata

Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises süüdi mõistetud Vjatšeslav Leedo kaitsja taotluse karistuse kandmine edasi lükata ning Leedol tuleb kohe Tallinna vanglasse minna.

Leedo kaitsja Elmer Muna esitas Pärnu maakohtu 15. septembril tehtud määruse kohta määruskaebuse, mis puudutas vangistuse täitmise edasilükkamist ning kohustust, et Leedo ilmuks vangistust kandma.

Tallinna ringkonnakohus jättis kolmapäeval Pärnu maakohtu 15. septembri määruse muutmata.

Ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles ERR-ile, et ringkonnakohus hindas maakohtu määruse seaduslikkust ja leidis, et maakohus keeldus põhjendatult vangistuse edasilükkamisest.

"Ringkonnakohus jättis kaitsja taotluse vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks rahuldamata ja maakohtu määruse muutmata. Kohus leidis, et Leedo vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus," ütles ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

See tähendab, et Leedol tuleb minna viivitamata Tallinna vanglasse ja asuda kandma vangistust.

Määruskaebuse võib esitada 15 päeva jooksul.

Tänavu juunis jõustus riigikohtu otsusega Tõnis Rihvki, Vjatšeslav Leedo ja Lennart Viikmaa süüditunnistamine Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused.

Maakohus karistas Rihvki ja Leedot kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, mis jäeti tingimisi täitmisele pööramata nelja-aastase katseajaga. Viikmaale mõisteti aasta ja kuue kuu pikkune vangistus tingimisi kolme-aastase katseajaga.

Ringkonnakohus karmistas karistusi ja määras, et süüdistatavad peavad pärast otsuse jõustumist kohe reaalselt ära kandma kaks kuud vangistust.