X!

Kohus ei rahuldanud Leedo kaitsja taotlust vangistus edasi lükata

Eesti
Vjatšeslav Leedo.
Vjatšeslav Leedo. Autor/allikas: ERR
Eesti

Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises süüdi mõistetud Vjatšeslav Leedo kaitsja taotluse karistuse kandmine edasi lükata ning Leedol tuleb kohe Tallinna vanglasse minna.

Leedo kaitsja Elmer Muna esitas Pärnu maakohtu 15. septembril tehtud määruse kohta määruskaebuse, mis puudutas vangistuse täitmise edasilükkamist ning kohustust, et Leedo ilmuks vangistust kandma.

Tallinna ringkonnakohus jättis kolmapäeval Pärnu maakohtu 15. septembri määruse muutmata.

Ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles ERR-ile, et ringkonnakohus hindas maakohtu määruse seaduslikkust ja leidis, et maakohus keeldus põhjendatult vangistuse edasilükkamisest. 

"Ringkonnakohus jättis kaitsja taotluse vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks rahuldamata ja maakohtu määruse muutmata. Kohus leidis, et Leedo vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus," ütles ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

See tähendab, et Leedol tuleb minna viivitamata Tallinna vanglasse ja asuda kandma vangistust.

Määruskaebuse võib esitada 15 päeva jooksul.  

Tänavu juunis jõustus riigikohtu otsusega Tõnis Rihvki, Vjatšeslav Leedo ja Lennart Viikmaa süüditunnistamine Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused.

Maakohus karistas Rihvki ja Leedot kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, mis jäeti tingimisi täitmisele pööramata nelja-aastase katseajaga. Viikmaale mõisteti aasta ja kuue kuu pikkune vangistus tingimisi kolme-aastase katseajaga.

Ringkonnakohus karmistas karistusi ja määras, et süüdistatavad peavad pärast otsuse jõustumist kohe reaalselt ära kandma kaks kuud vangistust.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:16

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

17:14

Kõrgeima asetusega Sabalenka kukkus kohe välja

17:10

Doktoritöö: kunstiõpetajate pandeemiaaegsetest kogemustest said õpetamismustrid

16:54

Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

16:46

Olümpiavõitjatest vennad nahutasid Blue Jacketsit

16:45

Ukraina droonid tabasid Venemaa suurimat andmekeskust Uuendatud

16:10

Kultuuriministeerium loobus plaanist rahvaraamatukogudelt raha ära võtta

16:09

Neel võitis Wuhanis, Malõgina pudenes Birminghamis välja

16:07

Läti peaminister: Venemaa teravilja täielik keelustamine pole võimalik

15:50

Spetsialistide puudus viib Ahtme psühhiaatriahaigla sulgemiseni

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

16:45

Ukraina droonid tabasid Venemaa suurimat andmekeskust Uuendatud

13.10

Kohus mõistis süüdi Olerexi töötaja, kes varastas 67 000 liitrit kütust

13.10

USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise lõpetamisega

13.10

Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida

13.10

Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole

10:52

Eesti hoiab töökorras Venemaa kasutatavat gaasitoru

13:54

Rootsi vangid: motivatsioon pürgida õiguskuuleka elu poole on kadunud

13.10

Madise hoidus otsesõnu USA-Vene diislitehingut kommenteerimast Uuendatud

07:39

Riigikogu opositsioon esitab valitsusele umbusaldusavalduse

07:03

Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatus kiiruskaamera ees kahandasid trahve miljoni euro võrra kuus

ilmateade

SPORT

17:14

Kõrgeima asetusega Sabalenka kukkus kohe välja

16:46

Olümpiavõitjatest vennad nahutasid Blue Jacketsit

16:09

Neel võitis Wuhanis, Malõgina pudenes Birminghamis välja

15:43

Kümme Eesti spordijuhti alustasid EOK koolitusprogrammi

loe: kultuur

17:16

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

16:54

Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

16:10

Kultuuriministeerium loobus plaanist rahvaraamatukogudelt raha ära võtta

15:26

Teatrikunstik Aime Undi varased tööd jõudsid Ugalas esimest korda publiku ette

loe: eeter

15:11

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

12:53

Mullateadlane: sageli on meie koduaia muld ülehoolitsetud

12:37

Üliõpilaste esindaja: ka vajaduspõhise toetusega on keeruline hakkama saada

12:06

Ilona Martson: "Karupoeg Puhh" on sügavale popkultuuri juurdunud

Raadiouudised

15:45

Narva piirijärjekorda haldav ettevõte küsib raskuste tõttu tegevustoetust

15:35

Põlvas uuritakse põhjavee kasutamist uutes küttelahendustes

15:30

Raadiouudised (14.10.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (14.10.2026 12:00:00)

11:30

Narva volikogu maksab eelmistele juhtidele osa saamata palgast

11:20

Trumpi diislilepe pälvib pahameelt nii kodupartei kui demokraatide ridadest

11:10

Päästeamet testib taas ohuteavitust

11:05

Riigikogu lubab 16-aastased noored europarlamenti valima

11:00

Gröönimaa parlamendis algasid arutelud julgeolekulepingu üle

09:25

Raadiouudised (14.10.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo