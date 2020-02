Valitsuses küpseb idee anda maapiirkonnas elavatele lasterikastele peredele raha, et nad saaksid osta uue ja suurema auto. Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on idee igati edasiarendamist väärt, et toetada perede võimalust koos liikuda.

Õunap selgitas "Vikerhommikus", et lasterikkale perele on autosse ära mahtumine igapäevane teema, kuna nelja või enama lapsega perele tavalisest viiekohalisest autost lihtsalt ei piisa. "Logistika on igapäevane väljakutse, et lapsi lasteaaeda või huviringi viia. See on suure planeerimise küsimus ja sageli polegi võimalik seda lubada," rääkis Õunap, lisades, et suurpered saavad enamasti igapäevatoimetustega hästi hakkama, aga just sobiva auto soetamine pole tihti eelarveliselt võimalik.

Kuigi on välja toodud, et liigelda saaks ka näiteks rongiga või taksodega, siis perekonna seisukohast pole see Õunapi sõnul lahendus, kuna pere tahab koos liikuda, näiteks nädalavahetusel vanavanemate juurde.

Ta tõi näiteks Lõuna-Eesti piirkonna, kus suurpere elab keskusest 15-20 km kaugusel ja puudub korraldatud ühistransport, mis tähendab seda, et vanemad viivad hommikul lapsed kooli ja suunduvad siis ise tööle. Väljakutse on aga see, kuidas lapsed koolist koju saavad, sest koolid lõppevad eri aegadel ja huviringid algavad eri aegadel. Õunapi sõnul tähendab see tihti, et üks vanem jääbki koju, et laste teekonda ja transporti turvaliselt korraldada, sõites muu hulgas päeva jooksul korduvalt keskuse vahet. Probleemiks on kohati auto kvaliteet, kuna sõidetakse 10-15 aastat vanade autodega, sest uut ei jaksata osta, see omakorda on probleem turvalisuse seisukohast.

Teine variant on, et peredes sõidetakse kahe väikse autoga, seal hulgas ka näiteks muuseumisse või vanavanemate juurde, mis on omakorda topeltkulutus.

Sestap toetab liit igati autoostutoetuse idee edasiarendamist ja on vajadusel valmis omalt poolt kaasamõtlemisega panustama, et perede logistikat efektiivsemaks muuta. Õunap rõhutas vajadust ideed kaaluda ja analüüsida, et see toetusmeede oleks võimalikult läbipaistev. "Tuleks analüüsida vajadust pigem kauem ja siis teha õiged otsused."

Lasterikaste perede autoostutoetuse ideest rääkis esmakordselt avalikult sotsiaalminister Tanel Kiik Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni (EVEA) tunnustamisüritusel. Kiige sõnul arutati ideed juba valitsuse loomise ajal, kuid koalitsioonilepingusse see punkt ei jõudnud. Meetme detailid pole veel selged.