Pühapäeval kell 15.11 sai häirekeskus teate, et Pärnumaal Häädemeeste vallas Ikla külas on inimene jõkke kukkunud. Sündmuskohale reageerinud päästjad tõid jõest välja uppunud mehe. Uppumise põhjus on hetkel teadmata.

Tänavu on Eestis veeõnnetustes hukkunud 31 inimest. Uppumised toimuvad enamasti vette kukkumise või kaldalt libastumise tõttu, seda ka kodulähedaste veekogude ümbruses.

Päästjad hoiatavad, et veekogude järskude kallaste ääres tuleb kehvema füüsilise vormi või liikumisraskustega inimestel olla eriti ettevaatlik ning võimalusel hoida veepiirist ja kaldast eemale.