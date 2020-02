"Tänane olukord on selline, et kui ka sooviksime, ei ole võimalik kõiki võõrtöötajaid järsult välja saata," rääkis Eesti Ametiühingute Keskliidu (AÜKL) juht Peep Peterson Vikerraadio saates "Reporteritund", milles oli teemaks võõr- ja renditööjõud, välistudengite töötamisõiguste piiramine ja digiplatvormide vahendusel töötamine. "Aga kui täna on meil 30 000 kuni 50 000 võõrtöötajat ja ikka öeldakse, et tööjõudu ei jätku?! Varem või hiljem peame ärimudelid ümber ehitama, mitte ainult kasvatama võõrtööjõu hulka," rääkis ta.

Petersoni sõnul on kohtumistel politsei- ja piirivalveameti (PPA) ning Eesti Panga esindajatega ja peaministri büroos kõlanud hinnang, et võõrtöötajaoid on vähemalt 30 000, aga pole kindel, kas see täielik arv. Seepärast võibki ametiühingute hinnangul olla Eestis korraga isegi kuni 50 000 välismaalast tööl.

Petersoni sõnul on Eesti vist maha maganud selle kokkuleppe sõlmimise aja, kus oleks saanud panna kriteeriumid: kuidas oma majndust kasvatada - kas odava tööjõu arvelt või teadmistemahukalt.

Saates osalenud kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts tõdes, et nii suur kolmandatest riikidest pärit välistöötajate arv näitab meie majanduslikku edukust. Lisaks tema sõnul näiteks teenindussektoris odava võõrtööjõu vajadus kasvab, kuna kohalikud teevad tavaliselt kallimaid töid.

Kommenteerides valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise eelnõud, leidis Palts, see võiks muuta ärikeskkonna selgemaks ja õiglasemaks ning selle tagajärjel võiks hakata võõrtöötajaid vähem Eestisse saabuma. "Aga täna tegeleme mitte probleemi lahendamisega, vaid sümptomite järgi jooksmisega," lisas ta. Tänane olukord renditööjõuga on tagajärg, tõdes Palts.

"See on poliitilise valiku küsimus, et olukord selline," rõhutas tööandjate esindaja. Palt märkis ka, et ka praeguse korra juures ei saa ajutiselt Eestyis viibivad töötajad siia jääda, kui neil töö otsa lõppeb.

Peterson rõhutas siiski, et kui algselt kehtestai kuuekuine piirang hoajatööliste jaoks, siis hiljem pikendati seda üheksale kuule ning nüüd on see juba 12 kuud.

Mirko Ojakivi juhitud saates osales ka rahandusministri nõunik Lasse Lehis.