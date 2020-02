Laupäeval on oodata tuisku ja tormi

Enne südaööd sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, pärast keskööd pilvkate hõreneb ja saju tõenäosus väheneb. Lõuna- ja edelatuul puhub 4 kuni 9, puhanguti kuni 13 ja Lääne-Eestis iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Temperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.

Hommikul on enamasti pilves ja vihma sajab saartel ja läänerannikul. Kõle lõuna- ja edelatuul puhub iiliti 14, Lääne-Eestis kuni 20 meetrit sekundis. Plusskraade on 2 kuni 5.

Pärastlõunal on pilves ja sajab vihma ning lörtsi, sadu on kohati tugevgi. Katkematu hooga lõõtsub lõuna- ja edelatuul puhanguti 20, rannikul kuni 27 ja Saaremaal kuni 30 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 2 kuni 6 kraadi.

Ka pühapäeval valitseb vihmalörtsine tuuline ilm, see-eest langeb ööl vastu esmaspäeva temperatuur ja saame mõneks ajaks kergeid öökülmasid.

Esmaspäeval ootab vabariigi sünnipäeva puhul ilus ja selge ilm, edasi sadu taas tiheneb.