Bachelet tervitas Genfis peetud kõnes Hiina kutset piirkonda väisata, kuid lisas: "Me jätkame selle visiidi eel piiramatu ligipääsu palumist visiiti ettevalmistavale rühmale."

"Me jätkame Hiina inimõigusolukorra, sealhulgas ka uiguuri vähemuse liikmete olukorra põhjalikku uurimist," lisas ta.

Hiinat on uiguuride kohtlemise eest teravalt kritiseeritud. Aktivistide ja tunnistajate sõnul proovib Peking uiguure jõuliselt lõimida ja sundida neid islami pärandit hülgama.

Peking nimetab koonduslaagreid, kus on vangis hinnanguliselt miljon uiguuri ja teist islamiusulist vähemust, hariduskeskusteks.

Hiina esindaja ÜRO-s Chen Xu nimetas väiteid inimõigusrikkumisest vastuvõetamatuks ja ütles, et Xinjiangis on tehtud majanduslikke, sotsiaalseid ja inimõiguste alaseid edusamme.

"Me ootame ülemvolinik Bacheleti tänavust visiiti Hiinasse ja Xinjiangi ning teeme tema bürooga lähedat koostööd visiidi täpsemate korralduste asjus," lausus ta.

Peking on varem teatanud, et tervitab ÜRO ametnikke Xinjiangi tingimusel, et nad hoiduvad riigi siseasjadesse sekkumisest.