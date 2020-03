Austraalia mõttekoja raporti kohaselt on Hiina Rahvavabariigi võimud viinud kinni peetud uiguure riigi erinevates osades paiknevatesse tehastesse, kus moslemitest uiguurid viibivad sunnitööd meenutavates tingimustes.

Osades sellistes tehastes valmistatakse ka tuntud rahvusvaheliste kaubamärkide nagu näiteks Apple ja Nike tooteid või detaile, vahendasid Yle ja BBC.

Mõttekoja Australian Strategic Policy Institute (ASPI) raporti "Uiguurid müügiks" hinnangul on üleviimiste näol tegu järgmise etapiga Hiina nn ümberõppelaagrite projektis. Inimõiguslaste kinnitusel on Hiina võimud Xinjiangi provintsis paigutanud rohkem kui miljon moslemist uiguuri vangilaagreid meenutavatesse keskustesse.

Raportis mainitud tehased asuvad aga Xinjiangi provintsist kaugel, väljaspool tööaega saavad kinnipeetavad ideoloogilist koolitust, inimeste liikumist on piiratud ning sisuliselt viibitakse ühises magamissaalis, kirjeldab ASPI oma raportis.

Mõttekoja hinnangul on sellisel viisil tehastesse tööle saadetud umbes 80 000 uiguuri, kusjuures peamiselt on tegu naistega.

Nike'i pressiesindaja sõnul on nende tootmisprotsessiga seotud üksustel keelatud kasutada vangide või muidu sunniviisiliselt tööle pandud inimeste tööjõudu.

Apple'i esindaja kinnitusel pole firma veel raportiga tutvunud, kuid lubab tagada, et kõiki tootmisprotsessi liikmeid koheldakse nende poolt teenitud lugupidamisega.

Näiteks ajalehe Washington Post poolt intervjueeritud turukaupmehed Laixi linnas rääkisid, et kohaliku kingavabriku uiguuridest töölised on kohale saadetud valitsuse poolt. "Kõik teavad, et nad pole tulnud omast vabast tahtest," märkis üks intervjueeritud naine.

Hiina Rahvavabariigi valitsus on korduvalt teatanud, keskused, kuhu uiguure on kogutud, ei ole vangilaagrid. Pekingi kinnitusel pakuvad need keskused vabatahtliku koolitust hiina keele ja ametioskuste vallas.