Trumpi meeskond kaebas Washington Posti ja New York Timesi kohtusse

USA presidendi Donald Trumpi kampaaniameeskond on kaevanud kohtusse ajalehed New York Times ja Washington Post.

Kampaaniameeskond heidab kohtuhagides ajalehtedele ette seda, et need on viimase aasta jooksul avaldanud arvamusartikleid, kus käsitleti Trumpi eelmise valimiskampaania väidetavaid seoseid Venemaa katsetega sekkuda USA valimistesse. Kampaaniameeskonna hinnangul olid ajalehed avaldanud valelikke väiteid tahtlikult, vahendas Yle.

Tegemist on kolumnitega ehk artiklitega, kus arvamusloo autor väljendab oma isiklikke seisukohti. Mõlemalt ajalehelt nõuab Trumpi meeskond nüüd miljoneid dollareid kahjutasu.

Nii Washington Post kui ka New Tork Times on käsitlenud uusi kohtuhagisid ka oma uudistes ning väljaanded lubavad end kohtus aktiivselt kaitsta.

Washington Posti puudutavas kohtuhagis märgib Trumpi meeskond, et ajalehe eesmärgiks oli kahjustada Trumpi valimiskampaaniat.

"See on pettumus, et presidendi valimiskampaanias on võetud kasutusele selline taktika. Me kaitseme end tarmukalt," kommenteeris Washington Posti esindaja Kris Coratti.

"Trumpi kampaania pöördub kohtu poole üritades karistada arvamusteksti kirjutajat selle eest, et viimasel on arvamus, mida kampaania ei talu," sõnas omakorda New York Timesi esindaja Eileen Murphy.

Mõlema ajalehe hinnangul pole Trumpi kampaaniameeskonna kohtukaebused eriti perspektiivikad, sest au haavamist puudutavad USA seadused kaitsevad üsnagi hästi avaliku elu tegelasi puudutavaid toimetatud tekste ja arvamuslugusid.

Trump on oma ametiaja jooksul korduvalt rünnanud mitmeid juhtivaid meediaväljaandeid, sealhulgas New York Timesi ja Washington Posti, ning süüdistanud neid nn võltsuudiste tootmises.