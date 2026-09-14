Allikad: USA kavatseb tühistada elektrijaamade saastepiirangud

Muudatus tühistaks endise presidendi Joe Bideni administratsiooni 2024. aastal kehtestatud eeskirjad, mis kohustasid söe- ja gaasielektrijaamu likvideerima peaaegu kõik oma süsinikuheitmed.

Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) juht Lee Zeldin teatab muudatusest eeldatavasti Houstonis toimuval G20 energiaministrite kohtumisel, teatasid pühapäeval Bloomberg News ja New York Times, viidates asjaga kursis olevatele allikatele.

Uute reeglite kohaselt kehtiksid elektrijaamadele Timesi teatel siiski teatud piirangud elavhõbeda, arseeni ja muude saasteainete osas.

Trump nimetab inimtekkelist kliimamuutust sageli pettuseks ning on alates eelmisel aastal ametisse naasmisest töötanud mitmete keskkonnaeeskirjade tühistamise nimel, millest paljud piirasid fossiilkütuste kasutamist.