Mullu detsembris algatatud eelnõu kohaselt ei pea alates sellest aastast enam igasse kütuseliitrisse biokütust lisama, vaid tarnija otsustab ise, kuidas ta poolaasta lõikes biokütuse kohustust kõige tõhusamini täidab.

Teise muudatusena võetakse kasutusele statistikaga kauplemise e-andmebaas, nii et tarnijad saavad läbipaistvalt biokütuse lisamise kohustuse miinimumosakaalu ületavat statistikat müüa neile, kel on selle järele vajadus.

Majanduskomisjoni liige Mihhail Korb (Keskerakond) ütles riigikogus, et komisjon on eelnõu kaks korda arutanud ja kohtunud ka turuosalistega.

Kokku laekus eelnõule seitse muudatusettepanekut. Keskerakonna tehtud ettepanek puudutas seda, et eelnõu seletuskirjast jäi mulje, nagu ei hõlmaks see tramme ja trolle. Majandusministeerium nõustus, et kuna trammid ja trollid on maanteetranspordi osa, siis tuleb lubada ka nende statistikaga kaubelda ning seletuskirja tehti selle kohta täpsustus.

Statistikaga kauplemiste osas otsustas majanduskomisjon, et 2020. aasta poole aasta statistika kauplemise aruande asemel võiks rakendada aastast aruandlusperioodi. Lisaks puudutas üks muudatusettepanek ka seaduse jõustamist, mis senise kava kohaselt pidi olema 1. märts 2020. Uueks jõustamisajaks määrati 1. aprill.

Kõik muudatused leidsid kinnitust ja riigikogu lõpetas eelnõu teise lugemise.

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaks eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus toimuma riigikogu täiskogus järgmisel kolmapäeval.