Rita Kobõlkina-Kuusk on 82 aastat vana. Terve oma elu on ta elanud Põhja-Krimmis Kranodarka külas, mille asutasid eestlased poolteist sajandit tagasi. Ta jälgib uudiseid koroonaviirusest nii Venemaal kui ka Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu me ei tea midagi sellisest hirmust. Kuulame, mis räägib televiisorist. Ja minu vennatütar sõitis Eestisse 11. märtsil ja nüüd ta hakkab seal istuma," rääkis naine.

Krimmi eestlaste seltsi juhi Olga Skriptšenko-Salmani suurim mure on, et pandeemia tõttu jääb ära soome-ugri kongress.

"Eesti on ära jätnud kõik järgmise kuu jooksul toimuvad massiüritused ja konverentsid. Me isegi maksime juba ära osalemistasu, me usume, et kongress toimub," ütles Skriptšenko-Salman.

Aleksejevi sõnul ei olnud Krimmis kuskil paanikat näha ning tundus, et inimesed seal koroonaviirust ei karda ja arvavad, et see sinna kunagi ei jõua.

"Mitte keegi ei tunne mingit muret. Ei - mingit paanikat ei ole. Võib-olla, et sanktsioonide tõttu käib meil vähe välismaalasi," ütles Kertši linnavolikogu saadik Dmitri Andropulo.

Kui välisturistid ei käi Krimmis sanktsioonide tõttu, siis võib-olla koroonaviiruse tõttu ei tule sel aastal ka Vene turistid.

"Teile nii meeldib see sõna - koroonaviirus! Ei, me ei karda. Võib-olla tuleb mingi negatiivne teade, aga see on meedia käivitatud müra. Aga inimesed tulevad

ja puhkavad nagu enne. Meri ju ravib!" ütles turismiettevõtja Ruslan Grišatotškin.

Hetkel ei ole Krimmis kinnitatud ühtki COVID-19 hagestunut.