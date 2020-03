Vaatamata politseiametnike ning maksu- ja tolliameti töötajate pingutustele on autode järjekord Ikla piiripunktis kilomeetreid pikk. Lääne politseiprefekt tõdes, et juurde on vaja töökohti andmesisestajatele, kuna just andmete kontrollimise ja sisestamise taga tuleb praegu oodata. Aga lahendus leitakse, lubas prefekt "Aktuaalse kaameraga" vesteldes.

Südaöösel suleti betoonplokkidega Vana-Ikla piiripunkt, nii et seda varuvarianti piiriületajatel enam pole. Niisamuti on kinni teisedki väiksemad piiripunktid ja see tõstab Ikla koormust veel.

Kõrvaltvaataja pilgule ei paista Iklas midagi teisiti kui näiteks paar päeva tagasi, aga tööd on südaööst alates oluliselt rohkem ja seega kulub rohkem aega.

Lääne politseiprefekt Kaido Kõplas ütles, et järjekord tekkis pärast väiksemate piirpunktide sulgemist. "Seoses sellega suunasime kõik liikluse suurde Ikla piiripunkti. Järjekord on tõesti pikk, järjekord on mitu kilomeetrit. Aga me teeme kõik ja mõtleme lahendusi välja," lausus Kõplas.

Kui järjekorra pikkusest rääkida, siis seda on peaaegu võimatu kindlaks teha. Piiril oli juhte, kes ütlesid, et neil kulus saja meetri läbimiseks tund, aga oli neidki, kellel õnnestus liikuda tunnis 500 meetrit. Et vaadata, kuhu järjekord ulatub, tuleks Lätti sõita, aga sellele järgneks kohe karantiin. Üks veokijuht teadis, et autoderivi ulatub Salacgrivani, mis on kümme kilomeetrit piirist.

"Praegu me töötame selle nimel, et töökohti juurde luua ja siitsamast mõned rajad veel lahti teha. Täna see aeg venib seetõttu, et me peame läbi andmebaaside kõik ära kontrollima, sisestama ja see võtab aega lihtsalt. Üritame juurde luua töökohti ja siis peaks ka olukord kiiremaks minema," ütles Kõplas.

Kõplase sõnul asjaajamine käib. Praegu pole Iklas rohkematele inimestele lihtsalt ruumi, kus nad töötada saaksid. Võimalik, et küsimus õnnestub juba teisipäeva õhtuks lahendada.