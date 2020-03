Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene selgitas, et teisipäeva õhtul kell 20 väljub Riia sadamast Tallinki laev Romantika ning võtab peale cargo-vedajate kaubad ja Lätti lõksu jäänud sakslased, kes soovivad sõita koju,

"Sõit Saksamaale Sassnitzi kestab 24 tundi ja kõikidele inimestel on tagatud kajutid. Kolmapäeva õhtul kell 23.55 väljub laev Sassnitzist ja võtab peale eestlased ja lätlased koos autodega ja siirdub Ventspilsi," rääkis Nõgene.

Pileteid laevale on võimalik osta Tallinki kodulehelt ja piletihind on sümboolne, et motiveerida inimesi ka kindlalt kohale tulema. Hinnavahe kompenseeritakse kahe riigi poolt.

"Sõit kestab 16 tundi ja sealt edasi on meil arutamisel, kas laev Romantika jääb opereerima cargo-vedusid, et saaks vältida Leedu ja Poola maismaapiire ning kaubavedu Eesti ja Saksamaa vahel toimiks," sõnas Nõgene.

Tavasituatsioonis mahutab Romantika 2000 reisijat, kuid sellises ulatuses inimeste mahutamiseks laevameeskonda ei mehitata. Nõgene ütles, et eesmärk on Eestisse tuua autodega reisijad ning sõltuvalt autode suurusest, mida praegu ei tea, saab Romantika peale võtta 260-400 autot.

Nõgene lisas, et neil eestlastel, kes on jõudnud Rootsi, on kaks võimalust koju naasta.

"Üks on Stockholmist Turu või Helsingi kaudu ja sealt Tallinna. Ja on ka erandkorras võimalus Kappelskäri sadamast kaubalaevaga tulla, mis sõidab Paldiskisse. Kõikidel laevadel on tagatud söögi ja joogi ostmise võimalus, kajutikohad on suurtel laevadel."

Veel võimalusi

Välisminister Urmas Reinsalu lisas, et teisipäeval kell 15 läheb Sassnitzist ka autopraam Leetu Klaipedasse, mis võtab peale 250 autot ja sama palju reisijaid. Sihtrühm on ministri sõnul kõik kolm Balti riiki ehk kindlasti see praam kõiki soovijaid ei mahuta. Samuti tuleb sel juhul arvestada kahe piiriületusega (Leedust Lätti ja Lätist Eestisse).

Reinsalu ütles, et kui jätta kõrvale turismipaketid, on praegu registreeritud alla 300 juhtumi, kus Eesti inimesed on jäänud välismaal piirangute tõttu lõksu. Ministri sõnul on need aga registreeritud juhtumite arv ja tegelik number on tuhandetes.

Rääkides Saksa-Poola piiril algselt lubatud, kuid toimumata jäänud läbipääsust, tõdes Reinsalu, et seal valitses tõeline tohuvabohu. Saksa politsei on lubanud anda oma abi, et pikkades autosabades seisvad autod liikuma pääseks.

"Rääkisin Saksa välisministriga ja tema lubas koju naasmise transiiti kolmandate riikide kodanikele. Olukorrast Poola piiril - on olnud võitluslik öö. Suured bussid on saanud nelja konvoiga läbi sõita, aga seal Eesti inimesi minu teada polnud. Lisaks on uus võimalus, et Saksamaal on linn Frankfurt Oderi ääres, kust väljub kell 13 erirong Klaipedasse ja oleme sellest võimalusest teavitanud Eesti inimesi, kes piiril ootavad," sõnas Reinsalu.

Eesti turistid tulevad erilendudega

Reinsalu rääkis ka, et praegu on Egiptuses ligi tuhatkond Eesti turisti. Nemad tuuakse tagasi reisifirmade tellitud erilendudega. Esmaspäeval tehti kaks ja teisipäeval kolm lendu. Neid oli vaja kiirelt teha, sest Egiptus sulgeb õhuruumi 19. märtsil.

Järgmisena tuleb tegeleda Tenerifel puhkavate eestlaste kojutoimetamisega. Neid on hinnanguliselt 350.

Soome piir lähipäevil kinni

Rääkides Soomest, märkis Reinsalu, et piiride sulgemine toimub kas kolmapäeval, neljapäeval või reedel.

"Kui Soome on võtnud vastu otsuse piiride sulgemise kohta, pääsevad Soome sisse nende enda kodanikud ja need, kel elamisõigus Soomes. Kes naasevad Soome, peavad arvestama kahe nädala pikkuse karantiiniga. Ma esitasin ka Soome kolleegidele palve, et Eesti kodanikel oleks ka piiride sulgemise järel võimalik kasutada Soomet transiitriigina ehk näiteks need, kes on Rootsis, saaksid Soome kaudu Eestisse naasta."

Eesti inimestel, kes liiguvad Soome vahet, neil soovitas ta võimalust kasutada kohe ehk enne, kui piirid suletakse. Eesti kodanike Soomest Eestisse naasmisel aga mingeid takistusi seatud pole ka piiride sulgemise järel.

Meie teistest naabritest sulgeb Venemaa piirid kolmapäeval ja rakendab sarnast poliitikat nagu Eesti ehk ei lase kolmandate riikide kodanikke oma riiki.