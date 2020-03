Haridusministeerium palub koolidel ajutiselt loobuda õpilaste hindamisest

Haridusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts rääkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et praegu on parim viis õpilastele tagasisidet anda ja neid motiveerida kujundav hindamine.

"Kaks esimest nädalat võiks koolid ja õpetajad võtta aega, et mõelda, milline tagasisidestamise lahendus töötab kõige paremini, millises mahus ja millise ajalise sammuga ülesandeid anda õpilastele. Pole mõistlik anda ülesandeid, mida tuleb lahendada aja peale või kindlal kellaajal," rääkis ta.

Vinter-Nemvalts lisas, et õpilased pole kodudes ühesugustes tingimustes ja mõelda tuleb ka sellele, millised on kaugõppeks parimad kanalid ja vahendid. Tagasisidet tuleks koguda ka õpilastelt.

Ministeeriumi esindaja sõnul ei ole õpitulemused kaugõppes kindlasti tavaõppega samaväärsed, mis tähendab, et tulemused tuleb ümber mõtestada ja kategoriseerida.

Ta pani koolijuhtidele südamele, et neil on õpetajate toetamisel suur roll, sest ka õpetajad on uues situatsioonis ning nendevaheline koostöö on hädavajalik. Koolid peaksid koondama õpetajate kasutatavad digilahendused, sest virvarr, mis kodudesse jõuab, on nii mahukas, et võib hakata õppimist segama.

Küsimusele, kas mingil hetkel võidakse otsustada õppetöö üldse seisma panna ja jätkata siis, kui eriolukord on läbi, vastas Vinter-Nemvalts, et ministeerium jälgib olukorda, kuid kuna täna on alles kaugõppe kolmas päev, on veel vara midagi öelda.

"Liigume kahenädalase sammuga. Jah, mõtleme eri stsenaariumidele ja võimalustele, oleme paika pannud ka viimased tärminid, kui suuremaid otsuseid teha, aga pole veel põhjust arvata, et oleks vaja midagi teha koolivaheaegadega või pikendada õppeperioodi. Ilmselgelt on vara seda kolme päeva pealt öelda, aga hetkel teeme kõike, et õppeprotsess distantsis oleks toetatud ja saaks jätkuda samamoodi," lisas ta.