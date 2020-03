Liit: valutava hambaga keegi abita ei jää

Hambaarstide liidu president Piret Väli ütles "Ringvaates", et hambaarstid on praeguse koroonaviiruse leviku ajal ühed ohustatumad.

Väli selgitas, et seetõttu pöördus liit valitsuse poole, et peatada plaaniline ravi, kuni on võimalik saada juurde kaitsevahendeid.

Seetõttu soovitas Väli inimestel hambaarsti külastamine edasi lükata, kui see on vähegi võimalik. Päris abita siiski inimesed ei jää.

Väli sõnul on praegu avaldanud 23 kliinikut, kus on kaitsevahendid olemas, soovi vastuvõtte jätkata.

"100 protsenti me kaitsevahenditega kaetud pole, aga suuremates linnades on need kohad olemas. /.../ Keegi ei jää abita, kui tal on valutav hammas," kinnitas ta, kuid soovitas esmajoones pöörduda inimestel enda hambaarsti juurde, kes oskab hinnata nende olukorra tõsidust.

Suuvähk on üks levinumaid

Reedel on rahvusvaheline suutervise päev ja sellega seoses rääkis "Ringvaates" oma loo Gennadi, kellel avastati suuvähk.

Piret Väli ütles saates, et suuvähk on üks enim levinumaid kuue vähi seas.

Suuvähi põhjustaja võib olla suitsetamine, aga ka inimese papilloomiviirus. Väli märkis, et selle viiruse vastu on võimalik aga vaktsineerida.

"Tüdrukuid juba riiklikult vaktsineeritakse, aga me oleme teinud ettepaneku, et võiks vaktsineerida ka poisse. Kui me teame, et haigust on võimalik vältida, siis tuleb teha selleks kõik võimalik," ütles ta.

Kindlasti tuleks Väli sõnul minna hambaarsti juurde, kui suu limaskestal muutusi on.

Gennadi soovitus suuvähi vältimiseks on samuti hambaarsti juures kontrollis käimine. "Hambaarsti juures peab kindlasti käima. Kaks korda aastas kindlasti. Ja suuhügieen," ütles ta.